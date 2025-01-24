"201 Bin 431 Bağımsız Bölüm Afetzedelere Teslim Edildi"

Malatya’da düzenlenen 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Çevreyolu ve Projeler Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar deprem bölgelerinde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz Kasım ayında Kahramanmaraş’ta 155 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmiştik. Bugün ise 201 bininci konutun anahtarını hak sahiplerine veriyoruz. Deprem bölgelerinde toplam 174 alanda 1900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçimizle çalışmalarımız devam ediyor.”

Malatya'da 79 Bin 420 Konut ve İş Yeri Teslim Edilecek

Erdoğan, Malatya’daki inşa çalışmaları hakkında da bilgi verdi ve şu değerlendirmede bulundu:

“2025 yılı sonuna kadar Malatya’mızda 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 420 bağımsız bölümün teslimini yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Malatya ile birlikte diğer deprem bölgelerinde de 46 bin 307 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

Malatya Çevreyolu Projesinde Yeni Açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya çevreyolu projesinin de ikinci etabının tamamlandığını belirtti. 53,5 kilometre uzunluğundaki çevreyolunun 38,2 kilometrelik kısmının hizmete açıldığını ifade eden Erdoğan, kalan 15,3 kilometrelik kısmın çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Erdoğan, projelerin bölgeye ekonomik ve sosyal canlılık kazandıracağını vurguladı.

"Deprem Bölgeleri Yeniden Ayağa Kalkıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve altyapı projelerinin hızla tamamlanmasının, depremin yaralarının sarılması ve bölgede normalleşmenin sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bu yuvalar milletimizle dayanışmamızın en güzel örneğidir” dedi.

Hedef: Güvenli ve Kaliteli Konutlar

Erdoğan, inşa edilen konutların dayanıklı, modern ve afetlere karşı güvenli olduğunu vurguladı. Bölge halkının yaşam standartlarını yükseltecek projelere öncelik verdiklerini belirterek, Türkiye’nin afet yönetimi konusundaki kararlılığını ifade etti.

Kaynak : PHA