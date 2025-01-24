Sorumlular ve Kusurlular Belirtilmiş

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınla ilgili hazırlanan 3 sayfalık bilirkişi ön raporunu paylaştı. Raporda şu kurum ve kişilerin sorumluluğu ve kusurluluğu bulunduğu ifade edildi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Bolu İl Özel İdaresi,

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

Otel işletmesi,

Yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler,

Yapı denetim ve işletme yetkilileri,

Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, projelendirme ve uygulama ekipleri,

Elektrik ve mekanik tesisatın kurulumu ve bakımıyla ilgili kişiler ve firmalar,

Yapı ruhsatı veren yetkililer,

Yapıyı sigorta eden şirket,

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işveren.

Raporda Bolu Belediye Başkanlığının adının geçmediğini özellikle vurgulayan Özel, yangının otelin 4. katında çıktığını hatırlattı.

“Bilirkişi Heyetine Baskı İddiaları”

CHP Lideri, raporu hazırlayan 7 kişilik bilirkişi heyetine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı ve bilirkişilerin görevden el çektirilmek istendiğine dair duyumlar aldığını belirtti. Özel, bu durumun ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Başta ilgili iki bakan olmak üzere, iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum.”

“Kimler Sorumluysa Adaletten Kaçamayacak”

Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yangın faciasının hemen ardından yaptığı “Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak” açıklamasını ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Kimin kusuru varsa hesap vermeli” sözlerini hatırlatarak, raporun gereğinin yapılmasını istedi.

CHP Genel Başkanı, sosyal medya paylaşımında Bakanlar Yerlikaya ve Tunç’u etiketleyerek bu konuda kamuoyuna şeffaf olunması gerektiğini vurguladı.

Tarihi Sorumluluğa Dikkat Çekti

Özel, yangının ardından sorumluların cezalandırılması ve olayın üzerinin örtülmemesi gerektiğini belirtti:

“Bolu Grand Kartal Otel yangını, hepimizin vicdanını yaralayan bir trajedidir. Bu süreçte iktidarın, sorumluları korumaktan kaçınması ve adaleti tesis etmesi tarihsel bir sorumluluktur.”

Kaynak : PHA