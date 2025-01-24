Anma Törenine Yoğun Katılım

Tören, Mumcu’nun Ankara’da yaşamını yitirdiği evin önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe, eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu, CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin gibi isimler katıldı. Anma etkinliğine vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören öncesinde Mumcu’nun evini ziyaret ederek ailesiyle bir araya geldi. Ardından Mumcu’nun anıtına çelenk bıraktı ve katledildiği yere karanfil koyarak saygı duruşunda bulundu.

“Tarihin En Kitlesel Cenazelerinden Biri”

Özgür Özel, anma töreninde yaptığı konuşmada, Mumcu’nun cenazesinin Türkiye tarihindeki en kitlesel törenlerden biri olduğunu vurguladı:

“Uğur Mumcu’nun cenaze töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cenaze töreninden sonra en çok insanın bir araya geldiği ve o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir cenaze olarak tarihe geçti.”

Mehmet Ağar'a Çağrı: “Tarihi Bir Sorumluluk”

CHP Lideri Özgür Özel, "Umut davası" kapsamında dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın tanık olarak dinlenmesi kararını değerlendirdi:

“Mahkeme, nihayet Sayın Mehmet Ağar’ın dinlenmesine karar verdi. Bu, tarihi bir fırsattır. Sayın Ağar’ın bildiği her şeyi anlatması, demokrasi ve adalet adına tarihi bir sorumluluktur.”

Özel, derin devlet yapılanmalarının ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Ümit ediyorum ki bu süreç, tuğlanın çekildiği, derin devletin tamamen yıkıldığı ve demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek için bir başlangıç olur.” dedi.

“Hukukun Üstünlüğü İçin Mücadelemiz Sürecek”

Özgür Özel, Mumcu’nun yaşamı boyunca hukukun üstünlüğünü savunduğunu belirtti:

“Hukukun ayaklar altına alındığı bir süreçten geçiyoruz. Uğur Mumcu’nun katledilişi, Bolu’daki otel yangınını karartanlar ve adaleti yok eden zihniyet aynı hukuksuz sürecin ürünüdür.”

Adalet arayışından asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu törenler bizim azmimizi güçlendiren bir vesiledir. And olsun ki hesap soracağız.”

Mumcu'nun Mücadelesi Anılarda Yaşıyor

Törene katılanlar, Uğur Mumcu’nun demokrasi ve özgürlük mücadelesini hatırlatarak onun anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Anma etkinliği, barış ve adalet için verilen mücadelede Mumcu’nun temsil ettiği değerlerin altını bir kez daha çizdi.

Kaynak : PHA