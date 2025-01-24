82 Vatandaşa Ulaşıldı

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ikinci gecesi Adıyaman’a ulaşan dernek ekibi, ilk etapta arama kurtarma faaliyetlerine odaklandı. Bu süreçte 82 vatandaşa ulaşılırken, bunlardan 12 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Eğitim ve Sosyal Destek Faaliyetleri

Deprem sonrası hayatın normale dönmesine katkı sağlamak için dernek, çocuklara yönelik sosyal ve eğitim projelerine ağırlık verdi:

Seyyar sinema: Mahalle aralarında çocuklar için mobil sinema etkinlikleri düzenlendi.

Kreş ve okul çadırı: İlk etapta çadır okullar kurularak eğitim alanı oluşturuldu. Daha sonra ahşap bir kreş inşa edilerek hizmete açıldı.

Eğitim kursları: LGS, YKS ve KPSS’ye hazırlık kursları düzenlendi. Bu çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütüldü. Üniversiteden öğretim görevlileri, doçentler ve bölüm başkanları destek sundu.

Bekir Bekiroğlu, bu faaliyetlerin sonucunda birçok öğrencinin ülkenin seçkin üniversitelerine yerleşmesine katkıda bulunduklarını belirtti.

3.800 Öğrenciye Destek Sağlandı

İki yıllık süreçte Adıyaman bölgesindeki 3.800 öğrenciye kitap, kırtasiye ve eğitim alanında destek sağlandı. Dernek, öğrencilerin geleceğine ışık tutmak için özverili bir şekilde çalıştı.

“Adıyaman Artık Normalleşiyor”

Bekir Bekiroğlu, Adıyaman’da yaşamın normalleşmeye başlaması ve devlet tarafından inşa edilen TOKİ konutlarının ve okulların faaliyete geçmesi nedeniyle dernek çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Teşekkür ve Veda Mesajı

Bekiroğlu, Adıyaman halkının gösterdiği misafirperverlik ve destek için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını diliyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa, kalanlara can sağlığı temenni ediyoruz. Adıyaman halkına, misafirperverlikleri ve sahiplenmeleri için gönülden teşekkür ederiz.”

Van Kocaeli Gönüllüler Derneği, geride başarıyla tamamlanmış projeler ve güçlü bir dayanışma örneği bırakarak Adıyaman’dan ayrıldı.

Kaynak : PHA