Toplantıya, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin ve Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı’nın yanı sıra, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Alevi kanaat önderleri ve cemevi başkanları katılım sağladı. Yoğun bir katılımın gözlendiği toplantı, Adıyaman’da barış ve kardeşlik ortamının daha da pekişmesi için önemli bir platform oldu.

Vali Yardımcısından Huzur ve Hoşgörü Vurgusu

Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Adıyaman’ın medeniyetlerin izlerini taşıyan bir şehir olduğunu belirtti:

“Adıyaman, dil, din, ırk ayrımı yapılmadan, birlik ve beraberlik içinde yaşanan, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün hâkim olduğu bir kenttir.”

Esma Ersin: “Birliğimiz, Dirliğimiz Daim Olsun”

İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin, toplantının Türkiye genelindeki 52. buluşma olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın selamlarını iletti:

“Sizlerle kardeşten öte canız. Tarih boyunca bütünleştik ve bir olduk. Dertlerimiz ortak, sorunlarımızı birlikte çözüme ulaştıracağız. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun.”

Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ele Alındı

Basına kapalı devam eden toplantıda, Alevi dedeleri ve cemevi başkanlarının sorunları, talep ve önerileri dinlendi. Cemevlerinin fiziksel koşulları, Alevi toplumunun talepleri ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi

Toplantıda, Adıyaman’ın huzur ortamının korunması ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi yönünde ortak temenniler dile getirildi. Katılımcılar, Adıyaman’ın kültürel ve sosyal yapısının Türkiye için önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

Huzur İkliminin Devamı İçin Çalışmalar Sürecek

Toplantı sonunda, Adıyaman’da mevcut huzur ve hoşgörü ortamının devam etmesi için çalışmalara hız kesmeden devam edileceği belirtildi. Alevi kanaat önderleri, sorunlarının çözümü için gösterilen çabadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak : PHA