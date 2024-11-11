Şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil gibi ünlü simalarla bazı sosyal medya fenomenlerinin de gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ilk açıklama geldi.

"Soruşturma Sürüyor, Yargı Gereğini Yapacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahis reklamlarına teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan isimlerle ilgili olarak “Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var, yasadışı bahis iddiasıyla ilgili. Soruşturma neticesinde kişiler kendilerini savunacaktır. Eğer kuvvetli bir suç şüphesi varsa ortada, onun da gereği yapılır” dedi.

Ünlü İsimler Soruşturmanın Merkezinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer vererek bu faaliyetlere teşvik sağladıkları iddia edilen 20 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam gibi isimlerin bulunduğu şüpheliler, yasa dışı bahis faaliyetlerinde reklam ve teşvik unsurlarında yer almakla suçlanıyor.

16 Kişi Gözaltında, Operasyon Devam Ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da olduğu 16 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, yasa dışı bahis ve bu alandaki teşvik faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde netlik kazanacağını ifade etti.

Kaynak : PHA