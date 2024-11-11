Platformun sözcülüğünü GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz üstlenirken, editorya görevini eğitimci Mehmet Ali Alkuş ve yazar Suat Tekin yapacak. Genel sekreter olarak ise iş insanı Hakan Karaaslan görev alacak.

"Platformun Amacı ve İlk Toplantısı"

Adıyaman Platformu, 20 kişilik istişare heyeti ile ilk toplantısını gerçekleştirerek Adıyaman’ın sorunlarını gündeme taşıma ve çözüm süreçlerini takip etme hedeflerini belirledi. Platformun sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz, açılış konuşmasında depremin kentteki etkilerine değinerek, “Adıyaman, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Şimdi tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak bu kent için dayanışma içerisinde olmamız gereken bir dönemdeyiz,” dedi. Kıymaz, kentin dinamikleri arasında bir kopukluk olduğuna dikkat çekerek, bu tür bir platformun kent için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Platform Üyelerinden Dayanışma Vurgusu"

Platform üyeleri, Adıyaman’ın sorunlarına dair görüş ve çözüm önerilerini paylaşarak dayanışmanın önemine dikkat çekti:

Kemal Aslan (İş İnsanı): “Adıyaman büyük bir felaket yaşadı. Hepimiz bir taş üstüne bir taş koymalıyız. Felaketin ardından şehrimize maddi ve manevi destek sağlamak için elimizden geleni yaptık.”

M. Ali Alkuş (Eğitimci): “Bu platform, Adıyaman’ın yeniden inşa sürecinde yapılan çalışmaları takip etmek açısından çok önemli. İlkeler ve hedeflerin belirlenmesi bu çabanın sonuç vermesi açısından elzemdir.”

Hasan Akbaş (Mimar): “Deprem öncesi emekliydim; ancak bugün şehrin mimari ve mühendislik desteğine ihtiyaç duyduğunu hissettim ve işime geri döndüm. Herkes elinden gelen katkıyı sunmalıdır.”

Hakan Karaaslan (İş İnsanı): “Bu platformda yer almaktan onur duyuyorum. Adıyaman için elimizi taşın altına koyacağız. Faydalı projeler için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.”

Suat Tekin (Yazar): “Adıyaman’ın ortak akla, dayanışmaya ve birlikteliğe her zamankinden fazla ihtiyacı var. Bu platform, bu birlikteliği sağlamak için önemli bir adım.”

"Adıyaman’ın İhtiyaçları ve Öncelikli Sorunlar"

Platformun üyeleri, Adıyaman’ın mevcut sorunlarına çözüm bulmak için bir araya gelmiş durumda. Bu sorunlar arasında öncelikli olarak ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm projeleri ve çarşıların yeniden inşası gibi konular öne çıkıyor. Katılımcılar, kamuoyunda seslerini duyurmak ve taleplerini iletmek için bu platformu bir araç olarak kullanacaklarını ifade etti.

Abuzer Karaaslan (Muhasebeci): “Kentimizde birçok yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. Bu süreçlerin takip edilmesi ve şehrin ihtiyaçlarının kamuoyu nezdinde savunulması açısından platformun önemi büyük.”

Murat Çeliker (Gazeteci): “Bu platform, Adıyaman’ın sorunlarını en üst düzeyde duyurmak için bir fırsat. Hep birlikte bu sorunların çözümünü sağlayacak adımlar atmalıyız.”

Ali Murat Bilgiç (Avukat): “Deprem Adıyaman’da büyük bir yıkıma neden oldu. Çarşı projelerinin bir an önce tamamlanması ve şehrin toparlanması için ortak bir çabaya ihtiyaç var.”

"Dayanışmanın Gücü ve Gelecek Adımlar"

Platform, Adıyaman halkının birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak, dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcılar, toplumun her kesiminin katkı sunmasının önemine dikkat çekerek, Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Orhan Tohumcu (İş İnsanı): “Uzun süredir bir araya gelememiştik. Bu platform sayesinde dayanışmayı artırarak, daha güçlü bir Adıyaman için çalışacağız.”

Hasan Toprak (Esnaf): “Topraklar ailesi olarak Adıyaman için her türlü desteği vermeye hazırız. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatmalıyız.”

"Platformun Geleceği İçin Katkılar ve Temenniler"

Katılımcılar, Adıyaman Platformu’nun uzun soluklu bir yapı olması ve kentin kalkınma sürecinde etkin bir rol üstlenmesi için umutlarını dile getirdi. Platformun gelecekte daha geniş katılımla büyümesi ve şehrin tüm dinamiklerini bir araya getirmesi bekleniyor.

İsmet Açıkgöz (İş İnsanı): “Depremin ardından yeniden bir araya gelmek bile başlı başına bir başarıdır. Bu platformla Adıyaman’ın tüm sorunlarına birlikte çözüm arayacağız.”

Kadir Öksüz (Emekli Bürokrat): “Ulaşım sorunları, kentin en önemli ihtiyaçlarından biri. Platform bu konuda öncelikli adımlar atarak çözüm sürecini hızlandırabilir.”

Zeynel Karaaslan (Muhasebeci): “Adıyaman’da birçok dernek var ancak böylesine kapsamlı bir platform çok gerekliydi. Toplumsal duyarlılığın artırılması açısından platform büyük bir boşluğu dolduracak.”

"Adıyaman Platformu’nun Hedefleri"

Adıyaman Platformu, hemşehriler arasında dayanışmayı artırarak, kentin yaralarını sarmayı ve daha güçlü bir Adıyaman inşa etmeyi amaçlıyor. Platform, sivil toplum kuruluşları ve kamu yetkilileri ile iş birliği yaparak Adıyaman’ın sorunlarını çözmeye yönelik projelerin hayata geçmesini destekleyecek.

Katılımcılar, platformun Adıyaman halkının çıkarları doğrultusunda bağımsız bir yapı olarak faaliyetlerini sürdüreceğini ve her kesimin sesini duyurmak için önemli bir araç olacağını belirtti.

Kaynak : PHA