Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 30 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma yetkilileri, suç ve suç unsurlarına karşı yürütülen bu tür operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, halkın güvenliği için denetimlerin sıkılaştırıldığını belirtti. Adıyaman genelinde, özellikle uyuşturucu ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlarla etkin mücadele kapsamında kontrollerin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak : PHA