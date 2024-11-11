Ziyarette, Adıyaman milletvekilleriyle birlikte sanayi projelerinin durumu ele alındı ve bakanlık tarafından sağlanacak destekler masaya yatırıldı.

"Kuyulu OSB'de Çalışmalar Son Aşamaya Geldi"

Toplantıda, Adıyaman sanayisinin büyümesi için kritik önem taşıyan Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üzerine görüşmeler yapıldı. Bakan Kacır, Kuyulu OSB'nin 4.300 dönümlük alanda imar çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, kısa süre içerisinde parselasyon çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Kuyulu OSB’nin hızla sanayicilerin kullanımına sunulması hedefleniyor. Bölgenin tamamlanmasıyla Adıyaman’ın sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük bir ivme kazandırılacağı ifade edildi.

"Örenli OSB, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’ne Dönüşüyor"

Esnafın iş yeri ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapılan girişimlerin bir sonucu olarak, Örenli OSB’nin Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’ne dönüştürülmesi talebi Bakan Kacır tarafından olumlu karşılandı. Örenli OSB'nin kısa vadede yaklaşık 500 iş yerini barındıracak şekilde yapılandırılması planlanıyor. Bu dönüşüm sayesinde bölge, esnaf ve sanayicilere güçlü bir altyapı sağlayarak, Adıyaman ekonomisinin gelişmesine katkı sunacak.

"Kayaönü'nde Yeni Sanayi Alanı"

Adıyaman’daki sanayi projeleri, yalnızca mevcut alanlarla sınırlı değil. Kayaönü'nde sürdürülen 5.200 dönümlük yeni sanayi alanı çalışmaları da görüşmede gündeme geldi. Bakan Kacır, alanın ilk 870 dönümlük kısmının sanayi alanı olarak ilan edilmesi sürecinde destek sağlanacağını belirtti. Mahkeme sürecinin devam ettiği kalan kısımlar için de bakanlık tarafından çalışmaların hızlandırılacağı ifade edildi.

Kaynak : PHA