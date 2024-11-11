Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyenin Adıyaman’da afet sonrasında arama-kurtarma ve barınma desteği sağlayan ilk belediyelerden biri olduğuna dikkat çekildi.

"Sultangazi Belediyesi İlk Saatlerden İtibaren Adıyaman’daydı"

Açıklamada, Sultangazi Belediyesi'nin deprem günü sabah 7.30’da Adıyaman’a hareket eden ekipleriyle saat 10.30 itibarıyla bölgede arama-kurtarma çalışmalarına başladığı, deprem bölgesine en hızlı destek sağlayan yerel yönetimlerden biri olduğu ifade edildi. İlk günlerden itibaren Adıyaman ve diğer afet bölgelerine onlarca tır yardım malzemesi gönderildiği belirtilirken, depremzede vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere konteyner yaşam alanlarının kurulduğu ve burada 350 ailenin barınma ve temel gereksinimlerinin karşılandığı vurgulandı.

"Mobil Aşevi ve Seyyar Fırın ile Gıda Desteği Sağlandı"

Sultangazi Belediyesi, Adıyaman’da kurulan konteyner yaşam alanı dışında depremzedelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mobil Aşevi gönderdiğini, ayrıca bölgeye sevk edilen seyyar fırınla uzun süre boyunca halk için ücretsiz ekmek dağıtıldığını belirtti. Açıklamada, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve ekibinin bizzat afet bölgesinde çalışmalara katılarak halkın yanında olduğu vurgulanırken, belediyenin 17 ay boyunca şehir merkezi ve köylerde çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Yapılan yardımların maliyetinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu açıklandı.

"Yaşam Alanı AFAD’a Devredildi, Çalışmalar AFAD Tarafından Sürdürülmektedir"

Açıklamada, Adıyaman’da deprem sonrası kurulan konteyner yaşam alanının Sultangazi Belediyesi tarafından kurulduğu ve ardından AFAD’a devredildiği belirtilerek, devir sonrasında tüm çalışmaların AFAD tarafından yürütülmeye devam ettiği ifade edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu büyük afet sonrası bölge halkımızın acıları siyasete malzeme yapılamayacak kadar derindir" denilerek, yardımların siyasi tartışmalara konu edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

"Ne Olmuştu?"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM komisyon çalışmalarında Sultangazi Belediyesi’ne tepki göstermişti. Alp, seçim öncesinde Adıyaman'a teslim edilmesi planlanan bir konteyner ihalesinin ardından seçim sonrasında konteynerlerin İstanbul’un Sultangazi ilçesinde boş bir araziye bırakıldığını belirterek, "Depremden etkilenen Adıyaman'a bu konteynerler teslim edilmiyor. Bu kabul edilemez," ifadeleriyle eleştiride bulunmuştu.

Kaynak : PHA