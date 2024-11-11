Etkinlikte, miniklerin polis ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi edinmeleri ve polis mesleğini daha yakından tanımaları sağlandı. Gösteriler sırasında dedektör köpek CADI’nın performansı çocuklar tarafından ilgiyle izlendi, motosikletli timlerin gösterileri ise büyük heyecan yarattı. İl Emniyet Müdürlüğü, geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik bu tür etkinliklerle, polis-çocuk ilişkilerini güçlendirmenin ve onlara güven aşılamanın önemine vurgu yaptı.

Etkinlik sonunda, çocuklar keyifli anlar yaşarken polis ekipleri ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek etkinliği ölümsüzleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun her kesimi ile kurduğu yakın ilişkiler sayesinde güven ve dayanışma duygusunu daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak : PHA