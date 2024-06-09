Gülüşü, gözlerindeki ışıltı ve güzel sesiyle hatırlanan Aybüke öğretmenin acı dolu hikayesi, hafızalardan silinmiyor.

"Genç Öğretmenin Hayalleri Terör Saldırısıyla Yarıda Kaldı"

1994 yılında dünyaya gelen Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atanmıştı. Henüz 22 yaşında, mesleğinin ilk yılında büyük bir heves ve aşkla görevine başlayan Aybüke öğretmen, PKK'lı teröristlerin hedefi oldu. 9 Haziran 2017'de, karneleri dağıttıktan sonra memleketine gitmek üzere okuldan ayrıldığı sırada, teröristlerin belediye başkanının aracına düzenlediği saldırıda şehit düştü.

"Vatanseverliği ve Fedakarlığıyla Anılıyor"

Şenay Aybüke Yalçın, geride bıraktığı izlerle ve vatanseverliğiyle anılmaya devam ediyor. Görev yaptığı okula onun adı verildi ve kendi imkanlarıyla kurduğu müzik sınıfı modern bir atölyeye dönüştürüldü. Şehit öğretmenin kanı yerde kalmadı; hain saldırının talimatını veren terörist, şehadetinin üzerinden bir yıl geçmeden etkisiz hale getirildi.

"İsmi Türkiye'nin Dört Bir Yanında Yaşatılıyor"

Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki okullara, parklara, kütüphanelere ve Gabar'daki petrol sahasına verildi. Onun hikayesi beyaz perdeye taşındı; TRT ortak yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, öğretmen olduğu gün sosyal medyadan paylaştığı notla aynı adı taşıyor ve izleyenleri derinden etkiliyor.

"Anma Töreninde Duygusal Anlar"

Şehit öğretmen, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı. Anma programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ailesi ve sevenleri katıldı. Bakan Tekin, şehit öğretmenin mezarına karanfil bırakarak, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak birincil görevimiz bu ülkeye sahip çıkacak, değerlerine sahip çıkacak, millet olarak devamını sağlayacak ve ihtiyaç duyulduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek bir kuşak yetiştirmektir" dedi.

"Terörün Gölgesinde Bir Dönem"

2017 yılı, Türkiye için zor bir dönemdi. FETÖ'nün 2016'daki kalkışmasının ardından, PKK da saldırılarını artırmıştı. O yıl, PKK'nın sivillere ve özellikle eğitim camiasına yönelik hain saldırıları, ülkenin her yerinde büyük üzüntüye neden oldu. Aybüke öğretmen ve aynı dönemde kaçırılarak şehit edilen Necmettin öğretmen, bu hain saldırıların en acı simgeleri oldu.

"Şehitlerimizin Anısı Yüreğimizde"

Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, sadece tabelalarda değil, Türk milletinin kalbinde de yaşamaya devam ediyor. Onun vatanseverliği, fedakarlığı ve öğrencilerine olan sevgisi, nesiller boyu unutulmayacak. Şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların bıraktığı mirasa sahip çıkıyoruz.

Kaynak : PHA