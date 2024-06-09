Sınav heyecanı ve stresi ile kimliğini evde unutan bir öğrenciyi hızlıca önce eve ardından da sınava gireceği okula yetiştiren Büyükşehir ekipleri, sınavın bitimine kadar öğrencilerin sorun yaşamaması için teyakkuzda bekledi. Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’ne giden ve heyecandan kimliğini evinde unutan Neslihan Yenen’in imdadına kurs merkezi öğretmenleri yetişti. Öğrencinin sınavını kaçırmaması için ellerinden geleni yapan ekipler, Yenen’in sınavının iyi geçtiğini duyana kadar kapıda bekledi.

Yenen: “Her anımda yanımda olan öğretmenlerime ve Vahap Seçer’e teşekkür ederim”

Kimlik kartını evde unutan Neslihan Yenen, yardımına Büyükşehir’in öğretmenlerinin koştuğunu kaydetti. Eve gidip geldiklerini ve öğretmenlerin kendisini sınava yetiştirdiği belirten Yenen, “Sadece sınav öncesinde değil sınav anında da yanımda olan Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri öğretmenlerine ve Vahap Seçer’e teşekkür ederim” diyerek, sınavının iyi geçtiğini vurguladı.

Kaynak : PHA