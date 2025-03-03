22 ilde 2 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 38,3’ü "Hiçbiri" yanıtını verdi, bu oran tüm siyasi partilerin aldıkları oy oranlarının önüne geçti.

AK Parti ve CHP "Hiçbiri" Yanıtına Erişemedi

Anketin sonuçlarına göre:

AK Parti’yi tercih edenlerin oranı: %22

CHP’yi tercih edenlerin oranı: %16,3

Bu verilere göre, AK Parti ve CHP'yi tercih edenlerin toplamı "hiçbiri" yanıtını verenlerle eşit seviyede kaldı. Bu durum, halkın büyük bir kısmının mevcut siyasi partilere güven duymadığını ve hiçbir partinin sorunları çözebileceğine inanmadığını gösteriyor.

Diğer Partilerde Düşük Oranlar Dikkat Çekti

Diğer partilere yönelik soruya verilen cevaplar ise şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: %3.6

MHP: %3.3

İYİ Parti: %2.1

Zafer Partisi: %1.9

Yeniden Refah Partisi: %1.4

Diğer partiler: %2.0

"Fikrim yok / Cevap vermek istemiyorum" diyenlerin oranı: %9.1

Bu sonuçlar, mevcut siyasi partilere olan güvenin zayıfladığı ve seçmenin büyük bir kısmının alternatif çözümler aradığına işaret ediyor.

Seçmen Neden "Hiçbiri" Dedi?

Siyaset uzmanlarına göre, anket sonuçlarında en yüksek oranın "hiçbiri" çıkmasının ardında şu nedenler olabilir:

Ekonomik Zorluklar ve Enflasyon:

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve artan gelir eşitsizliği vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Siyasi partilerin bu konuda çözüm üretmekte yetersiz kalması güven kaybına neden oluyor.

Siyasi Partilere Güvensizlik:

Partiler arası sert kutuplaşma ve siyasi gerilimler, seçmenin siyaset kurumuna duyduğu güveni sarsıyor.

Siyasi partiler arasında belirgin bir alternatif oluşmaması, halkın mevcut partilere şüpheyle yaklaşmasına neden oluyor.

Deprem ve Afet Yönetimi:

6 Şubat depreminin ardından yapılan yardımlar ve kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili tartışmalar, halkın devlete ve yönetime olan güvenini etkileyen unsurlar arasında.

Genç Seçmenin Siyasete Mesafeli Yaklaşımı:

Genç neslin siyasete ilgisinin azalması, partilere olan bağlılığı zayıflatıyor.

Özellikle genç seçmen kitlesinin bağımsız hareket etmeye yatkın olması, hiçbir partiye doğrudan destek vermemesine yol açıyor.

Türkiye’de Siyasetin Geleceği Ne Gösteriyor?

Mevcut anket sonuçları, Türkiye’de siyaset kurumuna yönelik genel bir memnuniyetsizliğe işaret ediyor.

Seçmen, ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretecek somut projeler görmek istiyor.

Ana muhalefet partisi CHP'nin oy oranının AK Parti'ye kıyasla düşük kalması, muhalefetin halk nezdinde henüz yeterince güçlü bir alternatif sunamadığını gösteriyor.

Küçük partilerin toplam oranının yüzde 15'in altında kalması, seçmenin yeni bir siyasi güç arayışı içinde olmadığını, mevcut partilerden de umutlu olmadığını ortaya koyuyor.

Seçmen Alternatif Arayışında

ASAL Araştırma’nın bu anketi, Türkiye’de seçmenin büyük bir kesiminin mevcut siyasi partilere güvenmediğini ve çözüm konusunda net bir adres bulamadığını gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde, siyasi partilerin halkın güvenini yeniden kazanabilmek için daha kapsayıcı politikalar üretmesi ve somut çözümler sunması gerektiği açıkça görülüyor. Aksi halde, seçmenlerin "hiçbiri" yanıtı vermeye devam etmesi, siyasette yeni hareketlerin doğmasına veya mevcut siyasi tabloda büyük değişimlere yol açabilir.

Kaynak : PHA