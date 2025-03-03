CHP Genel Başkanı, İftar Programında Hükümeti Ekonomi ve Filistin Politikaları Üzerinden Eleştirdi

Özel, "Türkiye’nin en büyük sorunu hayat pahalılığıdır. En düşük emekli maaşı ile alınan ürünler yıllar içinde eridi, halk fakirleşti, devlet yoksullara destek olmuyor. Bu insanlar nasıl geçinecek?" diyerek hükümetin ekonomi politikalarını sert bir şekilde ele aldı. Ayrıca ABD ile olan ilişkiler, 1 Mart tezkeresi ve İsrail’le yürütülen ticaret konularında da önemli açıklamalarda bulundu.

"Ramazan'da Sofralar Kurulamıyor, Emekliler Açlıkla Mücadele Ediyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, artan gıda fiyatları, emekli maaşlarının yetersizliği ve vatandaşların giderek büyüyen geçim sıkıntılarına dikkat çekti. Ramazan ayının başlamasına rağmen halkın iftar sofralarını kurmakta bile zorlandığını vurgulayan Özel, ekonomik göstergelerin halkın refahına hiçbir katkı sağlamadığını belirtti.

"Ramazan ayının bereketi her zaman sofralarımıza yansırdı ama bugün birçok emeklimiz, asgari ücretlimiz, esnafımız için iftar sofralarını kurmak bile büyük bir mesele haline geldi."

Özel, emeklilerin maaşlarının yıllar içindeki değer kaybını somut verilerle ortaya koyarak, şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"2002’de en düşük emekli maaşıyla 108 kilo hurma alınırken, bugün sadece 21 kilo alınabiliyor. Hurmanın fiyatı 2 TL’den 670 TL’ye çıktı. 335 kat artmış bir hurma fiyatıyla karşı karşıyayız."

"Ramazan pidesinin fiyatı 2 TL’den 80 TL’ye yükseldi. 1 TL ile 2002’de 2,5 pide alınırken, bugün sadece 12,5 gram pide alınabiliyor. Emekliler artık 1 TL ile bir tırnak kadar pide alabiliyor."

"Geçen yıl 950 TL olan Ramazan kolisi, bu yıl 1610 TL’ye yükseldi. Peki, emekli maaşı ne kadar arttı? Artmadı! Vatandaşlarımız açlık sınırının altında maaş alıyor."

Özel, hükümetin "piyasadaki fiyat artışlarını kontrol edemediğini ve bunun faturasının dar gelirlilere kesildiğini" söyleyerek, ekonominin yanlış yönetildiğini belirtti.

"Devlet Destek Olmuyor, Belediyeler Ayakta Tutuyor"

Özel, CHP’li belediyelerin sosyal destek programlarıyla halkın yanında olduğunu, ancak merkezi hükümetin bu konuda yeterince adım atmadığını vurguladı.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve Etimesgut Belediye Başkanımızın desteğiyle burada iftar sofrasındayız. Devletin yapması gerekeni, CHP’li belediyeler yapıyor."

"AK Partili, MHP’li, İYİ Partili ve DEM Partili belediye başkanlarının da zor durumdaki insanlara destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum. Ama unutulmasın ki bu bir yerel yönetim meselesi değil, merkezi hükümetin çözmesi gereken bir sorundur."

Özel, halkın ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik adımlar atmayan bir iktidarın, halkın refahını değil, kendi siyasi geleceğini düşündüğünü öne sürdü.

Filistin Mesajı: “Parti Çıkarı Gözetirseniz, Filistin’i Yalnız Bırakırsınız”

CHP lideri Özel, konuşmasında Filistin meselesine de değinerek hükümetin İsrail ile olan ticaretine ve ABD’ye yönelik sessiz tutumuna tepki gösterdi.

"1,5 yıldır Gazze’de bir katliam yaşanıyor. 20 bini çocuk olmak üzere 50 bin Filistinli öldürüldü. Ama hala hükümet İsrail ile ticareti kesmiyor, sözde Filistin dostu olduğunu söylüyor."

"Filistin meselesinde net bir tavır koymak gerekir. Parti çıkarınızı halkın ve insanlığın çıkarlarının önüne koyarsanız, Filistin’i yalnız bırakırsınız."

"ABD Başkanı Trump, Gazze’ye oteller yapacağını, Filistinlileri etrafa dağıtacağını söylüyor. Buna karşı hükümetten ses çıkıyor mu? Hayır! O Trump olunca susuyorlar çünkü Amerika ile ilişkileri zedelemek istemiyorlar."

Özel, CHP’nin "1974’te Bülent Ecevit’in Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki cesaretini bugün Filistin halkının yanında olmak için gösterdiğini" ifade etti.

1 Mart Tezkeresi: “ABD Askerleri Anadolu’yu Kirletemedi”

Konuşmasının devamında, ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmek için Türkiye topraklarını kullanmak istemesine yönelik verilen 1 Mart tezkeresini hatırlatan Özel, bu süreçte CHP'nin ve bazı AK Partili milletvekillerinin aldığı kararı şu sözlerle değerlendirdi:

"22 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, Amerikan askerlerini Türkiye üzerinden Irak’a sokmayı reddetti. Amerikan askerleri Anadolu’yu kirletemedi."

"Eğer 1 Mart tezkeresi kabul edilseydi, ABD askerleri Mersin’den giriş yapacak ve belki de bir daha bu topraklardan hiç çıkmayacaktı."

"Bugün bu konuda net tavır koyan 99 AK Partili vekilin hiçbiri bir daha milletvekili olamadı. Hükümet, geçmişte ABD’ye verdiği sözleri saklamak için bu tutanakları açıklamıyor."

Özel, Türkiye’nin bağımsız dış politika yürütmesi gerektiğini ve ABD’nin baskısına karşı direniş göstermesi gerektiğini ifade etti.

“Emeklileri, Asgari Ücretliyi, Memuru Korumayan Bir Hükümet İktidarda Kalabilir mi?”

Özgür Özel’in konuşmasında vurguladığı ana noktalar şunlar oldu:

Hükümetin ekonomi yönetimi, halkı yoksulluğa sürükledi ve emekliler, asgari ücretliler büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyor.

Hükümet, Ramazan ayında bile sosyal destek sağlamazken CHP’li belediyeler halka sahip çıkıyor.

Filistin konusunda hükümetin sessiz kalması, İsrail ile ticareti devam ettirmesi kabul edilemez.

ABD’nin Ortadoğu’daki planlarına alet olunmamalı, 1 Mart tezkeresi örneğinde olduğu gibi bağımsız duruş sergilenmeli.

“Halk, bu iktidarın yanlış politikalarının bedelini ödüyor. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılardan kurtulması için, sosyal adaletin sağlanması ve dar gelirlilerin korunması gerekiyor. Ancak bunun için halkın, kendisini koruyacak bir yönetimi başa getirmesi şarttır.”

Özel, konuşmasını, "Bu halkın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi daha adil bir yönetimle buluşturacağız." diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA