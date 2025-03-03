Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar özellikle akaryakıt sektörü için yakından takip ediliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akaryakıt gruplarından benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

An itibariyle benzinin litre fiyatı ortalama 47,13 TL'den, motorin 47,30 TL, otogaz ise 26,99 TL'den satılıyor.

Benzine yapılması beklenen indirimin 3 Mart Pazartesi'yi 4 Mart Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren olacak.