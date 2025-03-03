TÜİK Enflasyonu Düşürdü, Zamlar Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini açıklayarak yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yüzde 40’ın altına indiğini duyurdu. Ancak temel tüketim ürünleri ve hizmetler başta olmak üzere birçok kalemde zam dalgası devam ediyor.

Özellikle sigara ve alkollü içeceklere uygulanan yüksek ÖTV oranları, bu fiyat artışlarının ana sebebi olarak gösteriliyor. Yeni zam, sigara fiyatlarını 86 TL ve üzerine taşıyarak, son yılların en yüksek seviyesine çıkaracak.

Sigara ve Alkol Kaçakçılığı Artıyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara ve alkol fiyatlarına yapılan aşırı zamların kaçakçılığı artırdığına dikkat çekti.

"ÖTV’nin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü zamlar nedeniyle sigara ve alkol kaçakçılığı artıyor, bu da halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle son iki ayda sahte içki nedeniyle 113 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dündar, "İnsanlar hayatını kaybediyor. Yetkililerin bu konuda acil önlem alması gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Sigara Fiyatlarındaki Sürekli Artışın Sebepleri

Sigara fiyatlarındaki yükselişin en önemli sebepleri şunlar:

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Artışları:

Türkiye’de sigaraya uygulanan ÖTV oranları, Avrupa’daki en yüksek seviyelerden biri.

Her yıl yapılan otomatik ÖTV artışları, sigara fiyatlarını doğrudan yukarı çekiyor.

Döviz Kurlarındaki Dalgalanma:

Tütün ve sigara üretiminde kullanılan bazı hammaddeler ithal edildiği için, döviz kuru artışı fiyatları doğrudan etkiliyor.

Dövizdeki hareketlilik, firmaların maliyetlerini artırıyor ve fiyatlara zam olarak yansıyor.

Kaçak Ürünler ve Karaborsa:

Yüksek sigara fiyatları, kaçak ve sahte sigara piyasasını büyütüyor.

Kaçak sigaralar hem devlete vergi kaybı yaşatıyor hem de halk sağlığı açısından büyük risk taşıyor.

Sigara ve Alkol Tüketimi Azalıyor mu?

Son yıllarda sigara ve alkol fiyatlarına gelen yüksek zamlar, tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi.

Sigara satışlarında düşüş yaşanırken, kaçak ve bandrolsüz sigaralara yönelim artıyor.

Alkol tüketiminde de benzer bir durum gözlemlenirken, sahte içki üretimi ve satışı ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Yüksek fiyatlar nedeniyle bazı tüketiciler, daha ucuz ve sağlıksız alternatiflere yöneliyor.

Türkiye genelinde yapılan bazı araştırmalar, fiyat artışlarının sigara bağımlılığına doğrudan etki etmediğini ancak tüketicilerin daha düşük kaliteli ve kaçak ürünlere yöneldiğini gösteriyor.

Kaçakçılık ve Halk Sağlığı Tehdidi

Sigara ve alkollü içeceklerin fiyatlarının sürekli artması, sahte ve kaçak ürünlerin piyasada daha fazla yer edinmesine neden oluyor.

Sahte içkiden son 2 ayda 113 kişi hayatını kaybetti.

Kaçak sigara ve alkol ticaretinin yaygınlaşması, devletin ciddi vergi kayıpları yaşamasına neden oluyor.

Kaçak ürünlerde kimyasal katkı maddeleri nedeniyle tüketicilerin sağlığı büyük risk altında.

Erol Dündar’ın uyarıları da bu noktada kritik öneme sahip. "Zamlar artırıldıkça, kaçak sigara ve sahte içkiler daha cazip hale geliyor. Bu, yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda halk sağlığı açısından da ciddi bir risk" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden Ne Bekleniyor?

Uzmanlar, sigara ve alkol fiyatlarındaki sürekli artışın ekonomik ve sosyal dengeleri bozduğunu, bu nedenle daha dengeli bir vergi politikası belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

Çözüm Önerileri:

ÖTV Artışlarına Daha Dengeli Bir Yaklaşım:

Vergi artışlarının daha kademeli olması, kaçakçılığı önleyebilir.

ÖTV’nin belirlenmesinde ekonomik gerçeklikler göz önüne alınmalı.

Kaçakçılıkla Daha Etkin Mücadele:

Sınır bölgelerinde ve şehir içinde kaçak ürünlere karşı daha sıkı denetimler yapılmalı.

Sahte içki üretimi ve satışına ağır yaptırımlar uygulanmalı.

Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi:

Kaçak ve sahte ürünlerin sağlık açısından yarattığı tehlikeler konusunda geniş çaplı farkındalık kampanyaları yürütülmeli.

Sigara Fiyatları Artarken Kaçakçılık ve Sahte Ürünler Ciddi Tehdit Oluşturuyor

Sigara fiyatlarına gelen 5 TL'lik yeni zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 86 TL’ye çıkıyor. Bu artış, sigara ve alkol kaçakçılığını daha da tetikleyebilir.

Yetkililerin bu konuda daha dengeli bir vergi politikası izlemesi ve kaçakçılıkla daha etkin mücadele etmesi bekleniyor.

Sigara ve alkollü içeceklerdeki sürekli fiyat artışları, yalnızca bir ekonomik sorun değil, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden bir boyut kazanmış durumda.

Kaynak : PHA