Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'ı ziyaret eden Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan, temin ettikleri 2 cep Ultrason cihazını Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik’e teslim edildi.

"Güzel kentte hayat eskisi gibi olacak"

Deprem ile sarsılan Adıyaman'a ilk günden beri projeler ile destek verdiklerini belirten Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan,"6 Şubatta yaşadığımız büyük deprem ile önemli kayıplar yaşayan Adıyaman için Uluslararası Rotary ve Türkiye Rotary ailesi adeta seferber oldu. Bölgede ve özellikle Adıyaman’da eğitimden sağlığa bütün projelerde halkın yaralarını sarmak onlara daha iyi yaşam kalitesi sunmak ve bu güzelim kenti yeniden ayağa kaldırmak için el birliği ile çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah geçmişte olduğu gibi bütün Adıyamanlıların huzur içerisinde yaşadığı bu güzel kentte hayat eskisi gibi olacak. Bizler dün olduğu gibi bugün de buradayız. Yarın yine burada olmaya devam edeceğiz. Bizler bu güzel kenti ve candan insanlarını çok seviyoruz"dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ise katkılarından ötürü Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan ve beraberindekilere teşekkür etti.



Kaynak : PHA