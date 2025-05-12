Adıyaman Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Yeri” başlıklı bir konuşma yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Alkayış, Türkiye’nin hızla değişen dünyada söz sahibi olmasında ve gelecek planlamasında aktif rol almasında geçtiğinin büyük payı olduğunu belirtti.

TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü’nün düzenlediği ve Milletvekili Alkayış’ın konuşmacı olarak katıldığı “Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Yeri” adlı konferansa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin ve öğrenciler katıldı.

Yeni dünya düzeninde söz sahibi bir Türkiye olma yolunda atılması gereken adımların ele alındığı konferansta Türkiye’nin stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Alkayış, değişen küresel dengeler gözetildiğinde, bir yandan ülkemize yönelik ortaya çıkan tehditlerin bertaraf edilmesinde öte yandan krizin fırsata çevrilerek milletçe kazançlı çıkma noktasında birlik-beraberliğin ve etkili bir dış politikanın oldukça önem arz ettiğini ifade etti.

Alkayış, Türkiye’nin artık, eskiden olduğu gibi başka güçler tarafından kendisine rol biçilen ve bir yere konumlandırılan bir ülke olmaktan çıkıp kendi istikbalini belirleyecek adımlar atabildiğini, izlediği iç ve dış politika sayesinde çok geniş bir coğrafyada üstün bir mücadele gösterdiğini, deyim yerindeyse kendisinin ve bölgenin geleceğini bizzat şekillendirme gücüne sahip olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı olan bu asırda, yani Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin hedeflerini güncelleyerek çok daha büyük hedefler geliştirdiğini, yakın geçmişe baktığımızda koca bir imparatorluğun bakiyesi olarak küllerinden yeniden doğduğunu ve bağımsızlığını elde ettiğini ifade eden Alkayış; önümüzde “mavi vatan, gök vatan, uzay vatan, siber vatan” gibi yepyeni ufuklar doğduğunu ve yeni çağa uygun etkili bir dış politikanın yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Sultan Alparslan’ın öncülüğünde kazanılan 1071 Malazgirt zaferiyle birlikte Anadolu’nun kapılarının Türklere, Müslümanlara açıldığını ve bu tarihten itibaren hak eksenli kesintisiz bir mücadeleye geliştiğini söyleyen Milletvekili Alkayış, bu mücadelenin bundan sonra da artarak devam edeceğini dile getirdi.

Türk dış politikasının insanı merkeze alan bir anlayışla ilerlediğini söyleyen Alkayış, bunun en somut örneğinin izlemiş olduğumuz göçmen politikası ve Rusya – Ukrayna krizinde tahıl koridorunun açılması olduğunu belirtti.

Bu ufuk açıcı buluşmaya katkı sunan öğrencilere, akademisyenlere ve idarecilere yürekten teşekkür ettiğini belirten Milletvekili Alkayış, geleceği gençlerle konuşmanın ve milli birlik ve beraberliğimizi ilgilendiren konularda fikir alışverişi yapmanın yarınlara umutla, güvenle bakmak anlamına geldiğini söyledi.

Kaynak : PHA