Yaklaşık altı aydır devam eden çalışmalar kapsamında köyün kanalizasyon hattında %80 oranında ilerleme kaydedilirken, içme suyu hattı tamamen yenilendi. Köy genelinde 70 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşendiği belirtildi. Çalışmaların 2,5 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

110 Milyon TL’lik Yatırım

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, “Narince Köyü’ndeki çalışmalar hem altyapı hem de üstyapı olmak üzere toplamda 110 milyon TL’lik bir yatırım büyüklüğüne ulaştı. Bu yatırımlar, bölgenin yaşam kalitesini artırırken, kırsal yerleşim ile şehirler arasındaki farkı ortadan kaldırmayı hedefliyor” dedi.

Erdoğan, projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen yetkililere de teşekkür ederek, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Aydın’a, Adıyaman milletvekillerimize, Valimize, İLBANK Genel Müdürümüze, İLBANK Gaziantep Bölge Müdürümüze ve Kahta Kaymakamımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Muhtar Çelik: “Devletin Tüm İmkânlarını Gördük”

Narince Köyü Muhtarı Murat Çelik de yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ahmet Başkan ve Mehmet Can Başkan’ın bu bölgedeki eserlerini görüyoruz. Narince ve çevre köylerde devletin tüm imkânlarını ilk günden bu yana hissediyoruz. Her iki başkanımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Narince’nin Kahta ilçesi içinde altyapı ve üstyapı açısından örnek bir kırsal yerleşim haline gelmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA