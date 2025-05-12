Adıyaman Üniversitesi Konferans Salonu’nda TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü tarafından organize edilen konferansa, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin ve çok sayıda öğrenci ile davetli katıldı.

“Gençlerin Rolü Kritik”

Konuşmasında gençlerin değişen dünya düzeninde üstlendiği misyona dikkat çeken Alkayış, “Türkiye’nin güçlü bir aktör olmasında gençlerimizin katkısı büyüktür. Stratejik öneme sahip bir ülke olarak dış politikamızın etkinliğini artırmak, milli birlik ve beraberlik duygusuyla mümkündür” dedi.

“Küresel Dengeleri Etkileyen Türkiye”

Türkiye’nin dış politikasında artık edilgen değil, belirleyici bir aktör olduğunu belirten Alkayış, “Türkiye, başkalarının kendisine biçtiği rolleri kabul eden bir ülke değil, kendi geleceğini kendisi belirleyen bir ülke konumundadır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda mavi vatan, gök vatan, uzay vatan ve siber vatan gibi yeni hedeflerle yol alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dış Politikada İnsan Merkezli Yaklaşım”

Alkayış, Türkiye’nin dış politikada insanı merkeze alan bir anlayış benimsediğini vurgulayarak, bu anlayışın göçmen politikası ve Rusya-Ukrayna savaşında oluşturulan tahıl koridoru gibi somut örneklerle sahaya yansıdığını ifade etti.

“Tarihten Geleceğe Kesintisiz Mücadele”

Konuşmasında Malazgirt Zaferi’nden itibaren Anadolu coğrafyasında süregelen tarihi mücadeleye de atıfta bulunan Alkayış, “1071'den bu yana milletimiz hak eksenli bir mücadele yürütmektedir ve bu mücadele bugün de aynı kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Programın sonunda Milletvekili Alkayış, organizasyona katkı sunan akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, “Geleceği gençlerle konuşmak ve ortak akıl üretmek, yarınlara güvenle bakmamızı sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA