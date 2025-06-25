"2035’e kadar savunmaya GSYİH’nin yüzde 5’i ayrılacak"

Zirvede yayımlanan ortak bildiride, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir talep ettiği savunma bütçelerinin artırılması hedefi kabul gördü. Bildiride, “Müttefikler 2035 yılına kadar yüzde 3,5’i temel savunma gereklilikleri olmak üzere, toplam yüzde 5 savunma harcaması yapmayı kabul etti” denildi. Harcama durumu ve ilerleme süreci 2029 yılında gözden geçirilecek.

"Ortak savunmaya sarsılmaz bağlılık teyit edildi"

Deklarasyonda, NATO müttefiklerinin, özellikle Rusya’nın oluşturduğu uzun vadeli tehdit ile terörizmin sürekli tehdidine dikkat çektiği belirtildi. Müttefik ülkeler, transatlantik savunma sanayi iş birliğinin hızla genişletilmesi gerektiği konusunda uzlaştı. Açıklamada, “Müttefikler ortak savunmalarına sarsılmaz bağlılıklarını bir kez daha teyit etmiştir” ifadeleri yer aldı.

"Ukrayna’nın NATO üyeliğine destek sürecek"

Zirvede, Ukrayna’ya yönelik destek taahhütleri yinelenirken, 35 milyar Euro’luk askeri ve mali yardım planının sürdürüleceği belirtildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Ukrayna ile dayanışmamız sürecek. NATO üyeliğini destekliyoruz. Putin’in yeniden saldırmasını engellemeyi hedefliyoruz” dedi.

Rutte: "amaç orduyu güçlendirmek"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savunma harcamalarının GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarılması kararını “önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Rutte, “Bu kararla ordularımızı güçlendirmeyi, Akdeniz’in batısından doğusuna kadar tüm NATO üyelerinin daha güvenli hissetmesini sağlamayı hedefliyoruz. ABD de NATO’ya olan bağlılığını sürdürüyor. Ancak tüm üyelerden daha fazla katkı beklentisi var” şeklinde konuştu.

"2026 NATO zirvesi Türkiye’de"

Zirve deklarasyonunda, 2026 yılında düzenlenecek bir sonraki NATO Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacağı açıklandı. NATO yetkilileri, bu toplantının önemine dikkat çekerek “2026’daki zirveyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA