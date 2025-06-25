"İttifak için istikşafi görüşmeler sürüyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “2028 yılında yapılacak bir seçim için bugünden ittifak açıklaması yapmak mümkün değil. Ancak Cumhur İttifakı ve CHP’nin başını çektiği ittifaklar karşısında bir üçüncü yolu, yeni bir alternatifi topluma sunabilmek adına siyasi partilerle görüşmelerimize devam ediyoruz. Dirsek temaslarımız ve istikşafi görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

"Trump’a Nobel Barış Ödülü verilmesi iflastır"

İsrail-İran çatışmasına da değinen Kılıç, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini eleştirerek, “Savaş baronu Trump barış elçisi oldu. Pakistan’ın önerisiyle Nobel’e aday gösterilmesi, barış ödülünün inkârı ve iflası olur” dedi.

"Gazze’de Trump destekli işgal ve soykırım devam ediyor"

Kılıç, Gazze’deki insanlık dramına da dikkat çekerek, “İsrail-İran savaşı 12 gün sürdü, iki taraftan ölenlerin toplamı 800. Aynı sürede Gazze’de ölenlerin sayısı 850. Çünkü savaşın büyüğü hâlâ Gazze’de yaşanıyor” dedi. ABD’nin İsrail’e verdiği desteğe dikkat çeken Kılıç, “Trump, ABD’nin imkân ve kabiliyetlerini İsrail’in emrine amade kıldı” ifadesini kullandı.

"Enflasyon ve savaşın yükü dar gelirliye yıkılıyor"

Kılıç, ekonomik gündeme dair değerlendirmelerinde, emekli, asgari ücretli, EYT’liler, çıraklık ve staj mağdurları ile süresiz nafaka mağdurlarının beklentilerine dikkat çekerek, “Savaşın yükü de dar gelirliye yüklenecek. Temmuz ayı emekliye, asgari ücretliye ara zam verilmeden geçiştirilemez. Kabineye sesleniyoruz: İsrafı azaltın, emekliyi, asgari ücretliyi yokluğa mahkûm etmeyin” çağrısında bulundu.

"İklim Kanunu yeniden TBMM gündeminden çekilmelidir"

Paris İklim Sözleşmesi’ne dayalı hazırlanan İklim Kanunu’nu da eleştiren Kılıç, “Amerika’nın çekildiği, Rusya ve Çin’in girmediği, Hindistan’ın 2070’e ertelediği bu sözleşmeye biz neden bu kadar hevesliyiz? Onlar kirletecek, biz mi temizleyeceğiz?” diyerek tasarının Meclis gündeminden yeniden çekilmesi gerektiğini savundu.

"Kobani isminin kulüp adı olması doğru değil"

Diyarbekirspor’un isim değişikliği başvurusu üzerine gelen soruya yanıt veren Kılıç, “Kobani Türkiye sınırlarında bir yerleşim yeri değildir. İller, ilçeler adına kulüpler vardır. Kobani isminin alınması doğru değildir. TFF’nin vereceği kararı önemsiyorum” dedi.

"Partilere kayyum atanması doğru değildir"

CHP kurultayına ilişkin açılan dava kapsamında “kayyum atanması” iddialarına ilişkin görüşü sorulan Kılıç, “Türkiye’de herhangi bir partiye kayyum atanmasını doğru bulmuyorum. Hukuki kararlar siyasetin etkisine açık hale gelmiş durumda. CHP ile ilgili bir kayyum kararı alınmamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PHA