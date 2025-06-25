"Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine harekete geçildi"

08 Mayıs 2025 tarihinde Kahta Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Uzm. Dr. Mustafa Akel, göreve başlar başlamaz hastanede en fazla şikâyet edilen konuların başında gelen asansör sorununu gündemine aldı. Vatandaşların yaşadığı mağduriyeti dikkate alan Başhekim Akel, çözüm için hızlı bir süreci başlattı.

"İhale tamamlandı, çalışmalar başladı"

Hastanedeki asansörlerin bakım, onarım ve yenilenmesi amacıyla 04 Haziran 2025 tarihinde resmi ihale süreci tamamlanarak çalışmalar başlatıldı. Özellikle uzun süredir hizmet dışı olan poliklinik bölümündeki asansör öncelikli olarak yenilendi.

"Poliklinik asansörleri yeniden hizmette"

Çalışmaların ardından poliklinik bölümündeki asansörler bugün itibariyle yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu. Başhekim Akel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve başladığımda vatandaşlarımızdan gelen en yoğun şikâyetlerden biri asansörlerin çalışmamasıydı. Bu konuyu vakit kaybetmeden gündemimize aldık. 04 Haziran 2025 tarihinde bakım, onarım ve yenileme ihalesi yapıldı. Bugün itibariyle poliklinik asansörlerimiz yeniden aktif hale gelmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur” dedi.

"Diğer asansörler için de yenileme süreci devam ediyor"

Başhekim Akel ayrıca, hastanedeki diğer asansörlerin de daha konforlu, güvenli ve hızlı hizmet sunması amacıyla kapsamlı bir bakım sürecine alındığını belirtti. Akel, çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm hastane birimlerinde asansörlerin yüksek verimle hizmet vereceğini kaydederek emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

Kaynak : PHA