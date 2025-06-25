"Devletine ve milletine hizmet etmeye devam ediyoruz"

Emekli polislerin, görevde olmasalar da her zaman vatan ve millet sevgisiyle yaşadıklarını belirten Dernek Başkanı Hasan Bulur, toplumsal fayda sağlamak adına önemli projeler yürüttüklerini söyledi. Bulur, “Emekli Polis Derneği olarak Adıyaman genelinde gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak, toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla çeşitli projeler düzenledik. Ancak 6 Şubat depreminde binamız yıkıldı. O günden bu yana defalarca yer talebinde bulunduk fakat hiçbir yetkili bize destek vermedi” dedi.

"Konteyner bile çok görüldü"

Başkan Bulur, barınma ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirterek, “Yıllardır emekli polis arkadaşlarımızla bir araya gelemiyoruz. Defalarca bir konteyner talebinde bulunduk ancak bu talebimiz bile karşılanmadı. Biz yıllarca devletimiz için mücadele ettik, canımızı ortaya koyduk. Emekli olduktan sonra da gençleri kötü alışkanlıklardan korumak adına çaba gösteriyoruz. Ne yazık ki yetkililerin ilgisizliği bizleri derinden üzüyor. Biz emekli polisler olarak bunu hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yetkililere çağrımız var"

Dernek olarak çalışmalarını sürdürmek istediklerini belirten Bulur, “Vatanın bölünmez bütünlüğünü savunmak ve toplumun huzuruna katkı sağlamak için her daim görev almaya hazırız. Ancak bunun için bir araya gelebileceğimiz uygun bir mekâna ihtiyacımız var. Yetkililere çağrımızdır; yıllarını devlete adamış biz emekli polislerin sesine kulak verin” diyerek taleplerini yineledi.

Kaynak : PHA