Liselere Geçis Sistemi (LGS) Sınavı vesilesiyle, sınava girecek olan öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun bir mesaj yayımladı. Müdür Tosun mesajında;

“Yarınlarımızın Teminatı Sevgili Öğrenciler,

Milli eğitimdeki öncelikli hedefimiz, sizleri kendine güvenen, kendini ifade edebilen, donanımlı, milli ve manevi değerlerine sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Sınavlar, bu hedeflere ulaşmak için birer yol göstericidir. Bu bağlamda her zaman daha iyiye bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir. Sevgili öğrenciler, uzun süredir hazırlandığınız bu sınavda emeğinizin karşılığını almanızı temenni ediyorum. Unutmayın ki, sınav sadece bir değerlendirme aracıdır ve hayatınızın geri kalanını belirleyecek tek etken değildir. Sizlere güveniyor ve başarılı olacağınıza inanıyorum. Sizlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, saygılı, donanımlı, vatanına ve milletine sevdalı bireyler olarak yetişmesi iftihar sebebimizdir. Hem sınavlarda hem de hayatın her alanında başarı göstermeniz en büyük temennimizdir.

Kıymetli Veliler,

Çocuklarımızın eğitiminde akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal yönlerini de ihmal etmeden birlikte geliştirmek için iş birliğimizi daha da yoğunlaştırmamız gerektiğine inanıyoruz. Eğitim süreçlerinin her basamağında, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli veliler, öğrencilerimizin yanında olup moral vermeniz, kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki, çocuklarımızın en büyük desteği ve motivasyon kaynağı sizlersiniz. Bu duygu ve düşüncelerle sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan tüm öğrencilerimizin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan velilerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarı; sınavda görevli idareci, öğretmen, memur ve yardımcı hizmetler olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA