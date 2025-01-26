Operasyondan Detaylar

MSB tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, operasyona dair görüntüler de paylaşıldı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki terörle mücadele operasyonlarını azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

Kaynak : PHA