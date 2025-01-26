Genç Başkan AK Parti Saflarında

22 yaşında Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı olan Zeynep Çelik, AK Parti’ye katılımıyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlere verdiği değer ve vizyon nedeniyle AK Parti’yi tercih ettiğini belirtti. Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti'nin gençlere verdiği değer ve vizyon bana bu kararı aldırdı. Bu partinin bir üyesi olmak benim için gurur verici. Bu cesareti, bu imkânı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Çelik’in partiye katılımının AK Parti’nin gençlere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Zeynep Çelik Kimdir?

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi’nde, bağımsız aday olarak katıldığı seçimlerde yüzde 47.91 oy alarak başkan seçilen Zeynep Çelik, Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı unvanını kazandı. 1983 seçmenin bulunduğu Kalkım’da Çelik, AK Parti adayı İbrahim Taşkın’ı geride bırakarak belediye başkanı oldu.

Zeynep Çelik, Yenice’nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik’in kızı olarak genç yaşta siyasete atıldı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Hizmet Anlayışı ve Başarı Sözü

Seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, Kalkım halkına hizmet etmeyi kendine borç bildiğini ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Hep birlikte çabalarımız ve dualarımızla çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım’a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin."

Kaynak : PHA