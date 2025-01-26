Alınan bilgilere göre, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda kişinin bulunduğu dernek mekânında horoz dövüşü organize edildiği ve bahis oynatıldığı tespit edildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan adli aramada:

Bahis için dövüştürülen 13 horoza,

1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Yapılan operasyonda, horoz dövüşlerini organize ettiği belirlenen 8 kişi gözaltına alınırken, mekânda bulunan yaklaşık 200 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bahis oynatan ve oynayan kişilere yönelik yasal prosedürün uygulandığı öğrenildi.

Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet

Operasyon, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet ve Kumar Oynamak İçin Yer Temin Etmek suçları kapsamında gerçekleştirildi. Yetkililer, hayvanların dövüştürülmesinin hem hayvan haklarına aykırı olduğunu hem de ciddi yasal sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Yetkililerden Uyarı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hayvanların kötü muameleye maruz bırakılarak bahis konusu yapılmasının kanunlara aykırı olduğu hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Horoz dövüşü gibi organizasyonlar, hayvan haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiği gibi, bahis oynatılması nedeniyle de yasalarla açıkça suç kapsamına alınmıştır. Bu tür faaliyetlere yönelik denetimler artırılarak, suçlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."

Kaynak : PHA