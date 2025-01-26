"Ailemiz bizim güçlü bir değerimiz"

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Göktaş, aile yapısının toplumsal dayanışmanın temel taşı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda aileyi merkeze alan lider olarak dikkat çektiğini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, BM kürsüsünde 'Ailemiz istikbalimiz' diyerek aile kavramını uluslararası bir mesele olarak gündeme getiren tek lider oldu. Pandemide, depremlerde zor zamanlarımızda ilk sığındığımız yer ailemiz oldu. Ailemiz, medeniyetimizden bugüne en büyük gücümüzdür."

"Doğurganlık hızımız azalıyor"

Bakan Göktaş, aile yapısının karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekerek, doğurganlık hızının azalması ve yaşlanma gibi demografik sorunlara işaret etti. Göktaş, bu sorunların önüne geçmek için atılacak adımları şöyle sıraladı:

"Aile kavramı dünyada ciddi tehdit altında. Yalnızlaşıyoruz, yaşlanıyoruz ve doğurganlık hızımız azalıyor. Türkiye’nin dinamik ve genç nüfus yapısını korumak için önemli adımlar atacağız. Bu yıl itibarıyla her doğan yeni bebek için destekler annelerin hesaplarına yatırılacak. Ayrıca kadınların iş ve ev yaşamı dengesini sağlamak için kreş ve farklı bakım modellerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalar, aileyi koruma ve güçlendirme politikalarımızın önemli bir parçası."

Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu

Bakan Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Aile Enstitüsü ve Aile ve Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu’nun kurulduğunu belirtti. Bu kuruluşların, aile yapısını güçlendirmek için bilimsel ve pratik çözümler üreteceğini söyledi.

"Aileyi her bir ferdiyle güçlendireceğiz"

Aileyi bütün unsurlarıyla ele alacaklarını belirten Göktaş, toplumu kadın-erkek çatışması üzerinden değerlendiren yaklaşımlara eleştirilerde bulundu:

"Kadını ve aileyi birbirine çatışmalı unsurlar gibi göstermeye çalışan kısır polemiklere girmeyeceğiz. Aile içinde kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlıyı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız, bu anlayış çerçevesinde hız kesmeden devam edecek."

"Dünya yapınca problem değil, biz yapınca eleştiriliyor"

Bakan Göktaş, BM’nin 1994 yılında "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, Türkiye’nin bu konudaki çabalarının gerekliliğine dikkat çekti:

"BM bunu yaptığında problem olmuyor ama biz aileyi güçlendirmek dediğimizde eleştiriliyoruz. Aile, bizim kadim medeniyetimizin temelidir ve bu yoldan asla sapmayacağız. İsteseniz de istemeseniz de aileyi güçlendirme çalışmalarımız devam edecek."

Kongre sonrası Çankırı Valisi Fırat Taşolar’ı makamında ziyaret eden Bakan Göktaş, aileyi merkeze alan projelerinin detaylarını paylaşarak, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak : PHA