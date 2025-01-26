Miraç Kandili Nedir ve Neden Kutlanır?

Miraç Kandili, İslam inancına göre Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya ve oradan da gökyüzüne yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edildiği geceyi ifade eder. Bu kutlu yolculuk, müminlere beş vakit namazın farz kılındığı ve Allah’ın sonsuz rahmetinin müjdelendiği bir gecedir. Miraç, arınma, ibadet ve dualarla manevi olarak yükselmeyi temsil eder. Bu nedenle, Müslümanlar Miraç Kandili’ni ibadetlerle, dualarla ve salavatlarla idrak eder.

Maraşlılar Camii’nde Duygu Dolu Anlar

Adıyaman’daki Maraşlılar Camii’nde düzenlenen Miraç Kandili programına, kadın-erkek, genç-yaşlı birçok vatandaş katıldı. Program, akşam namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Miraç Kandili’nin manevi anlamını ve Müslümanlar için ifade ettiği değerleri aktardığı sohbetinde şunları söyledi:

"Miraç, kulluğun yücelişidir. Bu gece, peygamber efendimizin göklere yükseldiği, Allah’a en yakın olduğu ve ümmetine cennetin müjdelendiği kutlu bir gecedir. Miraç bize ibadetin, kardeşliğin ve tevazunun yolunu gösterir. Bu geceyi, dualarımızla ve tövbelerimizle değerlendirmeliyiz. Allah’ın rahmetine, affına mazhar olmak için bir fırsattır."

İlahiler ve Dualarla Manevi Yolculuk

Etkinlik boyunca okunan ilahiler ve yapılan dualar, cemaatte duygusal anlar yaşattı. Programda, Miraç gecesinin Müslümanlar için hayat rehberi niteliğindeki dersleri üzerine sohbetler de yer aldı. İl Müftüsü Haliloğlu, cemaatle birebir sohbet ederek onların sorularını yanıtladı ve gençlerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Haliloğlu, geceyi şu sözlerle tamamladı:

"Bu mübarek gecede, kardeşlik bağlarımızı pekiştirmeli, geçmişteki kırgınlıkları bir kenara bırakmalıyız. Miraç gecesi, ümmet olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor."

Adıyaman’da Kandil Coşkusu

Adıyamanlı vatandaşlar, Miraç Kandili’ni büyük bir coşku ve manevi hassasiyetle kutladı. Camiden ayrılan cemaat, gece boyunca yapılan duaların ve edilen tövbelerin kabul olması temennisiyle birbirine hayırlı kandiller diledi.

Bu anlamlı gecede Maraşlılar Camii’nin atmosferi, duaların ve ilahilerin ruhaniyetiyle doldu. Müslümanlar için büyük bir arınma ve ibadet gecesi olan Miraç Kandili, Adıyaman’da huzur ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir gün olarak hafızalara kazındı.

Kaynak : PHA