“Adalet ve kalkınma sözü tutulmadı”

2002 yılında büyük umutlarla iktidara gelen AK Parti’nin verdiği sözleri yerine getiremediğini belirten Ağıralioğlu, şunları söyledi:

“23 yıldır iktidarda olan bir kadro var. Türk milleti, hiçbir partiye ve genel başkana bu kadar büyük bir alan açmamıştı. 2002’de Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti kurmayları, adalet ve kalkınma vaat ederek geldiler. ‘Bir ülke ancak adaletle kalkınır’ dediler. Ancak bugün hâlâ bu sözleri tekrar ediyoruz. O zaman bu 23 yılın hesabını kim verecek?”

“Bu fakirliğe itirazımız var”

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve adalet sistemindeki sorunlarına dikkat çeken Ağıralioğlu, şu eleştirilerde bulundu:

“Bugün çocuklarımızın mezun olduktan sonra iş bulamamasına, asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarına, yüksek kiralara, tarım ve hayvancılığın bitirilmesine, siftahsız esnafın mağduriyetine itirazımız var. Bu kadar göçmene, bu kadar plansızlığa, mülakat adaletsizliğine itirazımız var. Bu 23 yılda halkın zenginleşmesi gerekirken yoksullaşması kabul edilemez.”

“İktidar muhalefeti değil, fakirliği yenmek zorunda”

Ağıralioğlu, iktidarın temel görevinin muhalefeti yenmek olmadığını, halkın sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurguladı:

“Her seçimde muhalefeti yenmekle övünüyorsunuz ama fakirliği, yoksulluğu, işsizliği yenemediniz. Enflasyon hâlâ yüksek, çocuklarımızın hayalleri hâlâ gerçekleşemiyor. İktidarın görevi muhalefeti yenmek değil, milletin derdine çare olmaktır.”

“Anahtar Parti, siyaseti rekabete açıyor”

Anahtar Parti’nin Türk siyasetinde yeni bir nefes olduğunu belirten Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Türk siyaseti, yıllardır aynı tembellik hattına sıkışmış durumda. Anahtar Parti, bu tembellik hattını rekabete açıyor. İktidara sesleniyoruz: Halkın sorunlarını çözerseniz kalabilirsiniz, çözemezseniz biz alacağız. Çünkü bu millet artık aynı vaatlerle oyalanmayı hak etmiyor.”

“Halkın umutlarını yeniden yeşerteceğiz”

Ağıralioğlu, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

“Biz, milletimizin kaybettiği yılları telafi etmek için buradayız. Halkın ihtiyaçlarına çözüm üretecek politikalarla geliyoruz. 23 yıllık yorgun iktidar, artık milletin yükünü taşıyamıyor. Artık vakit, bu yükü taşımak ve halkımızı hak ettiği refah düzeyine ulaştırma vaktidir.”

Törene yoğun katılım

Sincan İlçe Başkanlığı binasının açılışına katılan vatandaşlar, Ağıralioğlu’nun konuşmasını coşkuyla karşıladı. Törende Anahtar Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve Sincan İlçe Başkanı Bayram Erdemir de birer konuşma yaparak, parti teşkilatlarının Türkiye genelinde büyümeye devam ettiğini belirttiler.

Kaynak : PHA