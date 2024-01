Seçim bölgesi Adıyaman'da mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, vatandaşların ilk başvurduğu yetkili merci muhtarlar olduğunu ve demokrasinin olmazsa olmazları muhtarlar olduğunu söyledi.

Milletvekili Alkayış’a Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe eşlik ederken, Altınşehir, Sümerevler, Alitaşı, Ulu Cami, Cumhuriyet, Yunus Emre, Bahçecik, İmamağa, Kap Camii ve Bahçelievler Mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Alkayış, muhtarların dile getirdiği bütün sorunları tek tek not alarak her biriyle ayrı ayrı ilgileneceğinin altını çizdi.

Ziyaretlerinde değerlendirmede bulunan Alkayış,"Biz, halkımızın en hızlı ve en kolay biçimde ulaşabildiği, talep ve sorunlarını rahatlıkla iletebildiği muhtarlarımızı demokrasimizin en önemli unsurları ve ülkemizin en temel mercileri olarak görüyor ve yaptığımız her faaliyeti onlarla paylaşıyoruz. Çünkü muhtarlarımız, çalışmalarımızın en önemli paydaşı durumundadırlar. Biz muhtarlarımızla karşılıklı iletişim ve işbirliği içerisinde çalışarak halkımızın sorunlarını daha hızlı çözdüğümüze inanıyoruz. Yeri geldiğinde, ortaya koydukları fedakârlıklarla vatandaşın taleplerini karşılayan, yer geldiğinde vatandaşın sesini ilgili yerlere duyuran ve halkın isteklerine asla duyarsız kalmayan muhtarlarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Bizler aynı memleketin insanı olarak, muhtarlarımızla birlikte 6 Şubat depreminin ilk yaşandığı dönemde ve sonrasında büyük bir dayanışma içerisinde bulunduk. Hepimizin amacı; Adıyaman’ımıza katkı sağlamak, Adıyaman’ın sorunlarını çözmek ve Adıyaman’a yakışır bir dayanışma içerisinde olmaktır. Devletimizin vatandaşlarımıza en yakın kapısı olan muhtarlıklarımız, insanımızın ilk olarak başvurdukları ve sorunlarını dile getirdikleri mercilerdir. Muhtarlarımız ve siyasetçilerimiz birbirlerine ne kadar yakın olursa vatandaşın sorunlarının çözümü de o ölçüde kolaylaşır. Gerek muhtarlarımız olarak sizlerin gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin özverili çalışmaları neticesinde memleketimizin bir an önce ayağa kalkacağına olan inancım tamdır. Daha güzel bir Adıyaman’a muhtarlarımızın gayretleri ile ulaşacağız. Muhtarlarımızla uyum içerisinde ve çözüm odaklı çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Buradan, bütün muhtarlarımıza ve kıymetli hemşehrilerime saygı ve muhabbetlerimi gönderiyorum."dedi.



