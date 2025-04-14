Köse, Türkiye genelinde emniyet teşkilatına duyulan saygı ve minnettarlığın sembolü haline gelen bu özel haftada, teşkilatın üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek hem tebriklerini sundu hem de kurumsal dayanışma mesajı verdi.

Polis teşkilatının farklı kademelerinde üstlendiği önemli görevler ve elde ettiği başarılarla dikkat çeken Kadir Köse, ziyaretlerde aktif bir rol aldı. Ziyaret kapsamında Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın makamında gerçekleşen kabule katılan Köse, aynı zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kabullerinde de Emniyet Genel Müdürü Demirtaş ile birlikte hazır bulundu.

“Adıyaman ile Bağlarını Hiçbir Zaman Koparmadı”

Ankara’daki görevine rağmen memleketi Adıyaman ile bağlarını her zaman sürdüren Kadir Köse, geçmiş dönemde AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Aday Adayı olmuştu. Köse, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Adıyaman'da Koordinatör Asayiş Müdürü olarak görev alarak afet sonrası güvenliğin sağlanmasında aktif sorumluluk üstlenmişti.

Köse’nin bu süreçte yürüttüğü çalışmalar, hem emniyet teşkilatı hem de kamuoyu nezdinde takdir toplamış, kriz döneminde sergilediği koordinasyon becerisiyle öne çıkmıştı.

Kaynak : PHA