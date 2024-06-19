İlçede M.A'ya ait 20 küçükbaş hayvanı kırsal alanda otlattığı esnada gözden kayboldu. Bir süre sonra hayvanların kaybolduğunu fark eden M.A., aramaya başladı. Araması başarısız olan M.A., jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bölgede drone ile arana çalışması yaptı. M.A'nın hayvanları otlattığı alanın 5 kilometre uzaklığındaki kırsal alanda olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından hayvanlar sahibine teslim edildi. M.A. ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA