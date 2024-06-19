Almanya ev sahipliğinde yapılan turnuva’nın F Grubu ilk maçında Teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Kırmızı Beyazlı A Milli Futbol Takımımız, Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Müsabaka BVB Dortmund Signal Iduna Park’ta, Arjantinli hakem Facundo Tello’nun yönetiminde oynandı. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyuna istekli başlayan A Milliler 10.dakikada Kaan Ayhan’ın kaleye gönderdiği direkten dönen şutu ile gole yaklaştı. Dakikalar 25’i gösterdiğinde yakaladığı atak ile Mert Müldür’ün kaleye gönderdiği sert şut ile skorda 1-0 üstünlüğü sağladı ve turnuvadaki ilk golünü kaydetti. 27.dakikada Kenan Yıldız’ın attığı gol ile 2-0 üstünlüğü yakaladık ancak karşılaşma hakeminin VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Dakikalar 32’yi gösterdiğinde Gürcistan, Mikautadze’nin golü ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 skorla berabere sonuçlandı. İkinci yarıda oyunu kontrolüne alan A Milliler 65.dakikada Arda Güler’in ceza sahası dışından ağlara gönderdiği golü ile 2-1 öne geçmeyi başardı. Son dakikalarda üst üste korner kazanan Gürcistan'da kaleci de ileri çıktı. Köşe vuruşundan dönen topu taşıyan Kerem Aktürkoğlu, 90+7'de boş kalenin ağlarını havalandırdı ve maçın 3-1 skorla bitmesini sağladı. Gürcistan filelerini havalandıran Arda Güler (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Arda ayrıca büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu olmayı da başarmış oldu.

Kaynak : PHA