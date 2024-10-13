TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tarihin bu kritik döneminde tüm insanlığın ama en çok da İslam ümmetinin birlik ve beraberlik sergilemesi gerekmektedir. Böyle bir birliktelik olmadan sadece Müslümanlara değil insanlığın bütününe yapılan haksızlıklarla baş etmek asla mümkün olmayacaktır." dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre şehrinde, PAB Genel Kurulu kapsamındaki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) eşgüdüm toplantısına katıldı.

TBMM'nin resmi internet sitesindeki habere göre İSİPAB Dönem Başkanı, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo'nun başkanlık ettiği Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Kurtulmuş, toplantıya katılan ülkelerin temsilcilerine Türk halkının selamları ve dostluk mesajlarını iletti. Son derece hassas bir dönemde bir araya geldiklerini dile getiren Kurtulmuş, bu dönemde küresel olarak sosyal, ekonomik ve politik sorunların birbiriyle kesiştiğini ve bunların merkezinde Gazze, Kudüs-ü Şerif ve Filistin halkının durumunun yer aldığını belirtti.

İsrail’in, tüm uluslararası kuralları hiçe sayarak tarifi imkansız suçlar işlemeye devam ettiğini belirten Kurtulmuş, “İsrail şimdi de bu zulmü, ağır bombardıman ve kara saldırılarıyla Lübnan halkına yöneltmiş durumda. Bu zor koşullarda Lübnan halkıyla güçlü dayanışmamızı ifade ediyorum." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve çetesinin, işledikleri korkunç suçlar nedeniyle er ya da geç uluslararası mahkemeler önünde hesap vereceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Sapkın bir dini fanatizm duygusuyla hareket eden Netanyahu, bu savaşı da kaybetmeye mahkum. Burada esas soru, nasıl ve ne zaman kaybedeceğidir." diye konuştu. PAB Genel Kurulu’nda birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Kurtulmuş, “Açıkça ve tüm çıplaklığıyla söylemek durumundayım. İsrail'in gücü; askeri gücünden, küresel finans ve medya ağları üzerindeki hakimiyetinden kaynaklanmıyor. Hatta onları desteklemeye devam eden patronlarından da kaynaklanmıyor. İsrail'in gücü, İslam dünyasının bölünmüşlüğünden kaynaklanıyor." dedi.