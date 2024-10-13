Adıyaman beledıyesi’nden kitap günleri etkinliği

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Park AVM’de Kitap Günleri etkinliği düzenledi. Etkinliğin açılışına Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra, dayanışma konseri verecek olan Erdal Erzincan ve aynı gün İtalyan ressamlar sergisinin açılışını yapan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan katıldı.

Başkan Tutdere: "Kültür ve sanat, yaralarımızı hafifletir"

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sanatın ve kültürün toplum için iyileştirici bir güç olduğunu vurguladı. Özellikle Adıyaman gibi deprem illeri için kültür ve sanat faalietlerinin öneminin altını çizen Başkan Tutdere, "Biz şuna inanıyoruz; acılar ve yaralar, kültür, sanat ve müzikle hafifler. Kalplerimizin ve ruhlarımızın tedavisi sanattır, kültürdür. Belediye olarak buna inanıyoruz ve bu doğrultuda açık hava sineması, konserler gibi bir dizi etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

“Her kesimden insan adıyaman ile dayanışma içinde”

Adıyaman’ın 6 Şubat depremlerinden sonra büyük bir dayanışmaya ev sahipliği yaptığını da belirten Başkan Tutdere, “Sanatçısından edebiyatçısına, hayırseverine kadar her kesimden, her görüşten insan Adıyaman halkıyla dayanışma içerisinde. Onlar bizim yanımızda oldukça yaralarımızı hızla sarıyoruz ve geleceğe daha umutla bakıyoruz.” diye konuştu. Başkan Tutdere, dayanışmanın devam etmesinin önemine de dikkat çekti.

Hikmet eraslan’dan kürtçe selam

Ağrı Doğubayazıtlı Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da, açılışta katılımcıları Kürtçe; “Hepinizin başımızın üstünde yeri var” diyerek selamladı.

Etkinlik 27 ekim’e kadar devam edecek

Okurların Ferhat Battal Odabaşı, Sinan Akyüz, Meltem Kına, Esra Alkan, Kemal Varol, Rukiye Çaça, Meral Xezal gibi tanınmış yazar ve akademisyenlerle buluşma fırsatı yakalayacağı Kitap Günleri etkinliği, 27 Ekim’e kadar Adıyaman Park AVM’de devam edecek.

Kaynak : PHA