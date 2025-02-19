CHP Lideri Özel’den Adaylık Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Mansur Yavaş’ın bağımsız aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Bizim öyle bir senaryomuz yok. İki değerli arkadaşımız da partimizin kararlarına saygılı olduklarını ifade ettiler." açıklamasında bulundu.

Anket Sonuçlarında Dikkat Çeken Rekabet

Piar Araştırma tarafından 1-4 Şubat 2025 tarihleri arasında 26 ilde yapılan bir ankete göre, katılımcılara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu. Anket sonuçlarında, İmamoğlu için "Oy veririm" diyenlerin oranı %55,2 olarak belirlenirken, Yavaş için bu oran %53,8 oldu.

Daha ayrıntılı veriler ise şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu:

Oy veririm: %41,8

Oy vermem: %33,9

Kararsız: %24,3

Mansur Yavaş:

Oy veririm: %41,3

Oy vermem: %35,4

Kararsız: %23,3

Kararsızlar dağıtıldığında, İmamoğlu için destek oranı %55,2’ye, Yavaş için ise %53,8’e yükseldi.

Yavaş’ın Adaylık Stratejisi ve Kulislerdeki Tartışmalar

Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmama kararı, CHP içinde sürpriz olarak değerlendirilirken, Yavaş’ın süreç boyunca yeni anketleri dikkatle takip edeceği ve Ekrem İmamoğlu’nun önüne geçtiği bir durumda bağımsız aday olmayı düşünebileceği konuşuluyor.

Öte yandan, CHP içinde Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ekrem İmamoğlu, parti içindeki desteğini artırarak milletvekillerinden imza toplamaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada isim vermeden “Yapılanlar bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe girişimidir. Biz bu darbeye teslim olmayız” diyerek İmamoğlu’na destek verdiği yorumlarına neden oldu.

Kaynak : PHA