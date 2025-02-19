Ne Olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen kurultayında Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak partinin yeni genel başkanı seçilmişti.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay sürecinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını iddia ederek, CHP yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve kurultayın iptali için dava açmıştı.

Savaş’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, "Özgür Özel’in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığı, irade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi seçim sonucunun değişebileceği" iddia edildi. Dilekçede ayrıca, "Eğer rüşvet gibi suçlar işlenmemiş olsaydı, kaybeden aday çok daha yüksek bir oy farkıyla kazanacaktı" ifadelerine yer verilmişti.

Ancak mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra tedbir talebini reddetti. Bu kararın ardından CHP’nin mevcut yönetimi yasal olarak görevine devam edecek.

Davanın Süreci Devam Ediyor

Mahkemenin tedbir talebini reddetmesi, CHP yönetiminin görevde kalmasını sağlarken, kurultayın iptali yönündeki asıl davanın süreci ise devam edecek. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, önümüzdeki süreçte yeni deliller ve ifadeler incelenecek.

CHP cephesi ise, kurultay sürecinin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini savunuyor. Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimi, davanın siyasi bir tartışmadan öteye gitmeyeceğini ve hukuki açıdan bir sonuç doğurmayacağını ifade ediyor.

Kaynak : PHA