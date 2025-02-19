Erdoğan, “Eski Türkiye’nin karanlık ve kaotik ikliminde senelerce borunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Hukukun kapsamı alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye’yi özlüyor da olabilirsiniz. Ama yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz” diyerek, TÜSİAD’ın ekonomi ve siyaset üzerindeki etkisine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

"Muhalefet Açığı Giderek Büyüyor"

Erdoğan, konuşmasının devamında Türkiye’de muhalefet açığının giderek büyüdüğünü ifade ederek, muhalefetin siyasi rekabeti "siyasi husumete" dönüştürme alışkanlığından vazgeçmediğini söyledi.

"Son 22 yılda tüm uğraşlarımıza rağmen bu açığın kapatılması noktasında arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Muhalefet yapıyoruz ambalajına sardıkları düşmanca eylemleriyle Türkiye’ye vakit kaybettirdiler. Telafisi mümkün olmayan zararlar verdiler" diyen Erdoğan, Gezi olaylarından FETÖ darbe girişimine kadar birçok olayda muhalefetin etkisini sorguladı.

"CHP’nin Yeni Genel Başkanı Umut Olmadı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştiren Erdoğan, CHP’de değişim umudunun kısa sürede hayal kırıklığına dönüştüğünü ifade etti.

"CHP’de gelen gideni aratmaz geleneği Sayın Özel ile de bozulmadı. Sayın Özel, söylemleri, üslubu ve siyaset tarzıyla oturduğu koltuğun hakkını veremedi" diyen Erdoğan, CHP’nin grup toplantısında Almanca şiir okunmasını da eleştirdi.

"Sayın Özel şiir konusunda kendini geliştirmek istiyorsa ona bazı tüyolar verebiliriz. Ama içler acısı halini gördükçe ona söyleyip zayi etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı İçin Çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi hedefleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Yüzyılı’nı konuştuğumuz bir dönemde, Türk siyasetinin yüz kızartıcı ithamlarla gündeme gelmesinden onlar adına biz utanıyoruz" diyen Erdoğan, CHP içindeki tartışmalara atıfta bulunarak "Kendi iç meselelerini çözemedikleri gibi, bu kavgaya bizi de çekmeye çalışıyorlar. Ancak biz bu oyunlara gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'a: "Siyaset Yapmak İstiyorsanız Parti Kurun"

TÜSİAD’ın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini de gündeme getiren Erdoğan, "Milletin kaynaklarını bir avuç komprador burjuvazinin zenginleşmesi için değil, tüm kesimleriyle milletin huzuru, refahı ve kalkınması için kullandık" dedi.

Erdoğan, TÜSİAD’a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Eski Türkiye’nin karanlık ve kaotik ikliminde senelerce borunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Hukukun kapsamı alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye’yi özlüyor da olabilirsiniz. Ama yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız. Siyaset yapmaya çok hevesliyseniz ya parti kurarsınız ya da ağzınızdan çıkacak iki çift söze bakan muhalefet partilerinden birini seçersiniz. Kusura bakmayın, bu ülkeyi tekrar istikrarsızlık bataklığına sürüklemenize göz yummayız."

"Deprem Bölgesine TÜSİAD Ne Kadar Destek Verdi?"

Erdoğan, TÜSİAD’ın hükümete yönelik eleştirilerini hatırlatarak, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmalara değindi.

"Çıkmışlar, utanmadan doğal afetler üzerinden hükümetimize bühtan ediyorlar. Oysa Türkiye’nin afetzedelerin yaralarını sarma konusundaki başarısını dünya biliyor ve takdir ediyor. Peki, ey TÜSİAD, siz ne yaptınız? AFAD’ın yanında ne kadar destek verdiniz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti’ye Katılan 10 Belediye Başkanına Rozet Takıldı

Grup toplantısının ardından AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozetleri takıldı. Erdoğan, DEVA Partisi, CHP, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve bağımsız adaylardan AK Parti’ye geçen başkanları açıkladı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları şunlar:

Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)

Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP)

Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi)

Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (Yeniden Refah Partisi)

Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)

Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (Yeniden Refah Partisi)

Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti)

Murat Daban – Manisa, Selendi (Yeniden Refah Partisi)

Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (Yeniden Refah Partisi)

Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (Yeniden Refah Partisi)

Kaynak : PHA