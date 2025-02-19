Toplantıya Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray, Belediye Meclis Üyesi Furkan İnsan ve çok sayıda genç katıldı.

Başkan Hallaç: "Gençlerin Yerel Yönetimlerde Söz Sahibi Olması Önemli"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gençlerin yönetime katılımının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Gençlik, geleceğimizin en büyük teminatıdır. Sizlerin enerjisi, fikirleri ve projeleriyle Kahta'yı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Burada alacağınız kararlar, oluşturacağınız projelerle Kahta'da fark yaratacaksınız. Belediyemiz her zaman gençlerin yanındadır ve onların projelerini destekleyecektir."

Gençler Şehrin Geleceği İçin Önerilerini Paylaştı

Toplantıda, Kahta’nın gençlik politikaları, gençlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Fikir alışverişinin yoğun olduğu oturumda, gençlerin şehir yaşamına dair beklentileri, sosyal ve kültürel etkinlikler, istihdam olanakları ve eğitimle ilgili konular gündeme geldi.

Gençlik Meclisi’nin danışma ve karar alma platformu olarak hareket edeceği belirtilirken, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek gençlerin yerel yönetimlerde daha aktif rol alacağı ifade edildi.

Çalışma Komisyonları Kurulacak

Toplantıda, Gençlik Meclisi’nin çalışma prensipleri belirlendi ve çeşitli komisyonların kurulması kararlaştırıldı. Katılımcılar, böyle bir platformun oluşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gençlerin sesi olmak ve projelerimizi hayata geçirmek için büyük bir fırsat yakaladık" şeklinde görüşlerini paylaştılar.

Toplantının ardından Başkan Hallaç, gençlerle birlikte Kahta Belediyesi Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını yerinde inceledi ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Gençlik Meclisi, Kahta İçin Yeni Bir Başlangıç

Kahta Belediyesi’nin gençlerle birlikte yürüteceği bu yeni oluşum, gençlerin yerel yönetimde daha aktif rol alması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kahta Gençlik Meclisi, düzenli toplantılar yaparak gençlerin fikirlerini hayata geçirmek için projeler geliştirecek ve ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunacak.

Kaynak : PHA