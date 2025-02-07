Ankara Büyükşehir Belediyesi, asgari ücretli çalışanlara yönelik yeni bir sosyal destek paketi açıkladı. Ankara’da 1 milyon 438 bin asgari ücretli bulunduğunu belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, özellikle ekonomik krizin etkisiyle yoksullaşan kesimlere yönelik yeni yardım programlarını devreye sokacaklarını duyurdu. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

"Asgari Ücretliler Muhtaç Duruma Düşürüldü"

Konuşmasına asgari ücretlilerin ekonomik durumuna değinerek başlayan Yavaş, hükümetin belirlediği ekonomik politikalar nedeniyle asgari ücretlilerin ve emeklilerin açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakıldığını söyledi. Hükümetin halkı yoksullaştıran ekonomik politikalarına tepki gösteren Yavaş, "Bir insana destek olabilmek için önce hükümetin ya da belediyelerin muhtaç duruma düşmüşleri kabul etmesi gerekir. Şimdi bakıyoruz ki asgari ücretliler bile muhtaç olarak görülüyor. Onlara verilen maaş yetersiz ve geçinmeleri imkânsız hale geldi" dedi.

"İktidar, asgari ücretlileri ve emeklileri açlık sınırının altına mahkum etti. Ülkenin kaynaklarını emekçilere değil, sermayedarlara aktarıyorlar. Bir zamanlar yapılan şaşalı ‘simit hesabı’ hesaplamaları artık kimse yapamıyor, çünkü bu hesaplar artık tutmuyor. Çay-simit bile alamayacak hale geldiler. Bunu herkes biliyor ama görmezden geliyorlar."

Asgari Ücretliye Destek Paketi Açıklandı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik olarak zor durumda kalan asgari ücretlilere yönelik yeni destek programlarını duyurdu. Yapılacak yardımlar arasında nakdi yardım, ulaşım desteği, su indirimi, doğal gaz yardımı, servis desteği, kırtasiye ve kantin desteği, süt yardımı ve muayene-ilaç katılım paylarının karşılanması yer alıyor.

1) Aylık Nakit Destek

Asgari ücretle çalışanlar, hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda destek alabilecek.

Gelir durumu uygun olanlar başvuru yaparak belediyeden aylık nakdi yardım alabilecek.

2) Ulaşım Desteği

İşe gidiş gelişlerde 50 binişlik ücretsiz kart verilecek.

Eğer bir kişi günde iki otobüs kullanıyorsa 100 binişlik kart alabilecek.

3) Su İndirimi

Destek alan aileler ton başına 1 TL’den su kullanabilecek.

10 tona kadar su ücreti toplamda 10 TL olacak.

4) Doğal Gaz Desteği

Muhtaç durumdaki asgari ücretlilere doğal gaz yardımı yapılacak.

5) Servis Desteği

Düşük gelirli ailelerin çocukları için okul servis ücreti desteği sağlanacak.

"Çocuklarımız okusun, eğitimden mahrum kalmasın" diyen Yavaş, eğitimin önemine vurgu yaptı.

6) Kırtasiye ve Kantin Desteği

Okula giden çocuklar için defter, kitap, kırtasiye yardımı yapılacak.

Okul kantinlerinde harcayabilecekleri destek ödemesi sağlanacak.

7) Süt Desteği

Ailelere düzenli olarak süt yardımı yapılacak.

"Sosyal Belediyecilikte Bir İlk: Muayene ve İlaç Katılım Payı Desteği"

Sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığını, hastaların katkı paylarını ödeyemediğini belirten Yavaş, tarihte ilk kez bir belediyenin sağlık giderlerini destekleyeceğini duyurdu.

Muayene ve ilaç katılım payları belediye tarafından karşılanacak.

"Katılım payı veremediği için ilaç alamayan, muayene olamayan vatandaşlarımız var. Eczaneye gidip veresiye yazdıranlar var. Kimse bunu bilmiyor. Bunu fark ettik ve hemen harekete geçtik."

"Bundan sonra eczaneden ilaç alırken katkı payını biz karşılayacağız."

"Hükümetin Halkı Yoksulluğa Mahkum Etmesine Göz Yumamayız"

Hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren Yavaş, halkın açlık sınırının altına düşürülmesinin siyasi bir tercih olduğunu belirtti. Hükümete sert sözlerle yüklenen Yavaş, şöyle konuştu:

"İktidarın ürettiği bu yoksulluğa onlar gibi 'bize ne' diyemeyiz. Elimizde, avucumuzda ne varsa hepsi halkımız içindir. Ter döken, çalışan, yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanlarımız için varız. Asgari ücretliye, emekliye layık görülen bu maaş ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. Bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe cumhurbaşkanı olsanız ne yazar? Hangi makam bunları telafi eder?"

"Ekonomi Konuşulmasın Diye Yapay Gündemler Yaratıyorlar"

Hükümetin ekonomik kriz yerine yapay gündemler yaratarak halkın gerçek sorunlarını unutturmaya çalıştığını belirten Yavaş, iktidarın bilinçli bir şekilde tartışmaları farklı yöne çektiğini iddia etti:

"Öyle gündemler var ki yargının iktidarın sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Sürekli tutuklamalar, davalar ve aday tartışmaları yapılıyor. Ama asıl gündem ekonomi. Halkın geçim sıkıntısı konuşulmuyor. Gerçek gündemi değiştirmeye çalışıyorlar."

"Biliyorum, siyasi gündeme ilişkin sorularınız var ama benim gündemim bu değil. Bugün burada açlık sınırında yaşayan milyonlarca insanın sesi olmak için varım. Önceliğimiz halkın geçim derdi olmalı."

"Tüm Belediye Başkanlarına Çağrım: Halkın Yanında Olun"

Yavaş, diğer belediye başkanlarını da bu sosyal yardımları kendi şehirlerinde uygulamaya çağırarak, CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışını daha da güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

"Tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunuyorum: Halkın gerçek sorunlarına eğilin. Açlık ve yoksullukla mücadele eden milyonlar var. Onların yanında olalım. Hep birlikte yoksul vatandaşlarımıza sahip çıkmalıyız."

"Bugünlerin de Geçeceğini Unutmayın"

"Bugünler geçecek. Yoksulluğa mahkum edilenler bunu unutmasın. Adil bir yönetim geldiğinde, halkın gerçekten huzur içinde yaşadığı günler göreceğiz. Umudunuzu yitirmeyin, çünkü biz sizin yanınızdayız."

Mansur Yavaş'ın duyurduğu yeni sosyal destek programı, asgari ücretlilere ve emeklilere yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı belediye yardımlarından biri olarak dikkat çekti.

Kaynak : PHA