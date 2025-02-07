"Depremden Sonra Sahadaydık, Raporumuzu Hazırladık"

HÜDA PAR olarak deprem anından itibaren Adıyaman’da çalışmalar yürüttüklerini belirten Yetiş, ilk günden itibaren teşkilatlarıyla birlikte depremzedelere destek olduklarını söyledi. Depremin ardından HÜDA PAR Genel Merkezi tarafından bir Deprem Komisyonu kurulduğunu, bu komisyonun Adıyaman’daki durumu detaylı bir şekilde incelediğini ifade eden Yetiş, şöyle konuştu:

"Depremin hemen ardından sahadaydık. Adıyaman’da en fazla etkilenen ilçeler, köyler ve mahallelerde detaylı saha çalışmaları yürüttük. İlçelerimizde ve köylerimizde hasar gören hemen her noktaya ulaştık. Genel Merkezimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, deprem bölgesinin sorunlarını tespit ettik. Bunun sonucunda hazırladığımız deprem raporu, yalnızca görünen tabloyu değil, ‘ara sayfalarda kalan’ sorunları da içeriyor. Bu sorunların çözülmesi için yetkililerin harekete geçmesini bekliyoruz."

"Belediye İle İletişim Kuramadık"

Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili kurumlarla temas kurduklarını, ancak belediyeden randevu talebine geri dönüş alamadıklarını belirten Yetiş, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyeye bağlı olan alanlarda yaşanan sorunlara dair veri almak istedik, ancak maalesef belediye yönetimi bizimle iletişim kurmadı. Dolayısıyla, belediye sorumluluğundaki bazı eksiklikleri raporumuzda doğrudan resmi verilere dayandıramıyoruz. Ancak sahada yaptığımız gözlemlerle tespit ettiğimiz ciddi sıkıntılar var."

"Orta Hasarlı Binalar Yıkılmadıkça Deprem Psikolojisi Devam Ediyor"

Adıyaman’da ağır hasarlı binaların yıkımının tamamlandığını, ancak orta hasarlı binaların büyük bölümünün hâlâ yıkılmadığını söyleyen Yetiş, bu durumun hem şehir estetiğini bozduğunu hem de halkın psikolojik olarak sürekli depremi hatırlamasına neden olduğunu dile getirdi.

"Orta hasarlı binaların %75'i hâlâ yıkılmadı."

4.629 orta hasarlı binadan yalnızca %25'inin yıkıldığını belirten Yetiş, kalan binaların şehrin görünümünü olumsuz etkilediğini ve halkın depremin izlerini unutmasını zorlaştırdığını vurguladı.

"Şehirdeki bu görüntü halkın moralini bozuyor."

Depremin psikolojik etkilerinin orta hasarlı binaların hâlâ ayakta olması nedeniyle daha da ağırlaştığını ifade etti.

"Geçici Barınma Alanlarında 71 Binden Fazla Depremzede Hâlâ Yaşıyor"

Adıyaman genelinde 57 geçici barınma alanında 71 bin 830 depremzedenin hâlâ konteynerlerde yaşadığını belirten Yetiş, kalıcı konutların bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

"Kiracılar büyük bir mağduriyet yaşıyor."

Kalıcı konutların yalnızca hak sahiplerine verildiğini belirten Yetiş, "Kiracılar bu süreçte dışarıda kalıyor. Eğer konut fazlası olursa, kiracılara da hak tanınmalı" dedi.

"Konteyner kentlerde ciddi altyapı sorunları var."

Su sıkıntısı yaşandığını, bazı bölgelerde kuyular açılarak su sağlandığını, ancak bu kuyuların yetersiz kaldığını ve gün içinde 5-6 saat boyunca su kesintileri yaşandığını söyledi.

"Adıyaman'da İşsizlik Artıyor, Ekonomik Sorunlar Büyüyor"

Deprem sonrası istihdam sorununun büyüdüğüne dikkat çeken Yetiş, özellikle TYP işçilerinin işsiz kalması ve yerel esnafın ekonomik krizle karşı karşıya olması konularını vurguladı.

"10 bin geçici TYP işçisi işsiz kaldı."

TYP işçilerinin 9 ay boyunca çalıştırılmaları planlanmışken, bu sürenin 15 aya çıkarıldığını ve sonrasında işçilerin işsiz bırakıldığını belirtti.

"Yerli esnaf batma noktasında."

19 bin esnaftan %30'unun kredi olmadan ayakta kalamayacağını, borçların tamamen affedilmesi gerektiğini söyledi.

"İkinci organize sanayi bölgesi hâlâ kurulmadı."

Yeni yatırım alanlarının oluşturulmaması nedeniyle bölgedeki işsizlik oranının arttığını ifade etti.

"Yerinde Dönüşüm Kredileri Güncellenmeli"

Depremzedelerin yerinde dönüşüm kapsamında aldığı 750 bin TL kredi ve 750 bin TL hibenin günümüz ekonomik şartlarında yetersiz kaldığını belirten Yetiş, şu taleplerde bulundu:

"Bu rakam güncellenmeli, kredi en az iki katına çıkarılmalı."

"Yerli müteahhitler projelere dahil edilmeli."

Konut ihalelerinin büyük ulusal firmalara verilmesi nedeniyle yerel müteahhitlerin devre dışı bırakıldığını söyledi.

"İnşaat malzemeleri dışarıdan getiriliyor, yerel esnaf zarar görüyor."

"Adıyaman'a Yeni Hastaneler Gerekli"

Yetiş, deprem sonrası Adıyaman'daki sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını, özellikle de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin eksikliğinin büyük bir sorun olduğunu söyledi.

"Travma sonrası madde bağımlılığı arttı."

Deprem psikolojisinin iyi yönetilememesi nedeniyle madde bağımlılığı ve intihar vakalarının arttığını belirtti.

"İnşaat İşçileri Mağdur, Haklarını Alamıyorlar"

Bölgedeki konut yapımında çalışan işçilerin maaşlarını eksik aldığını veya gecikmeli ödeme yapıldığını söyleyen Yetiş, işçilerin hak ettikleri ücretleri almaları gerektiğini vurguladı.

"Adıyaman İçin Daha Kapsamlı Çözümler Üretilmeli"

HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş, yetkililere çağrıda bulunarak, "Adıyaman hızla inşa ediliyor, ancak gözden kaçan sorunlar var. Halkın ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanması için bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor" dedi.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlara başsağlığı ve sabır dileyen Yetiş, Adıyamanlıların yaşam koşullarını iyileştirmek için hükümetten daha kapsamlı adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak : PHA