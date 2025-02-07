Etkinliğin ikinci ve son gününde, travma, dayanışma ve bireylerin yeniden yaşama adapte olma süreçlerini ele alan bir panel düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, akademisyenler, öğrenciler ve rehber öğretmenler katıldı.

Travma ve Toplumsal Dayanışma Masaya Yatırıldı

Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yerlikaya’nın yaptığı panelde, alanında uzman akademisyenler görüşlerini paylaştı. Panelde konuşmacı olarak yer alan akademisyenler şunlar oldu:

Prof. Dr. Gülşen Büyükşahin (Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Gökay Keldal (İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Osman Söner (Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Akademisyeni)

Dr. Cihat Çelik (Adıyaman Üniversitesi Psikolog)

6 Şubat depremleri özelinde toplumsal travma, bireylerin baş etme mekanizmaları ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerine değerlendirmelerde bulunan akademisyenler, özellikle psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Rektör Keleş’ten Teşekkür Mesajı

Panelin ardından bir konuşma yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Psikolojik destek çalışmalarının önemine vurgu yapan Keleş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi yönetimine, akademisyenlerine ve etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

Program, takdimler ve düzenlenen PDR Atölyeleri ile sona erdi.

Kaynak : PHA