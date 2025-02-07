İstanbul’da 70 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Valisi Davut Gül, sahte içkiyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 70 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiğini, 150 kişinin ise hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Vali Gül, sahte ve kaçak alkolle ilgili operasyonlarda önemli miktarda malzeme ele geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

190 kişi gözaltına alındı, 11 kişi tutuklandı.

86 bin 274 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Kaçak içkinin piyasaya sürülmesinin önlenmesiyle 259 milyon liralık vergi kaybı engellendi.

Kaçak akaryakıt operasyonlarında 126 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi.

Ankara’da 33 Can Kaybı, 20 Kişi Yoğun Bakımda

Ankara’da da sahte içki bilançosu ağırlaştı. Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte 33 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Vali Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği’nin açılışında yaptığı konuşmada, sahte içkinin toplum sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Polis ve gıda denetim ekiplerinin sahte içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik çalışmalarını artırdığını belirten Şahin, şu bilgileri paylaştı:

102 ton etil ve metil alkol ele geçirildi. (62 tonu Düzce ve Konya’da, 40 tonu Ankara'da)

32 kişi hakkında işlem yapıldı, 13 kişi tutuklandı.

17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililerden Kritik Uyarılar

Sahte içkinin yarattığı ölümcül tehlikeye dikkat çeken Vali Şahin, vatandaşları yetkili satıcılardan alışveriş yapmaları konusunda uyardı:

"Alkol, sağlık açısından zararlı bir madde. Ancak sahte alkol, doğrudan hayata kast eden bir madde. Kullanılacaksa da mutlaka yetkili satıcılardan ve güvenilir yerlerden alınmalı. Aksi takdirde, üzücü manzaralarla karşılaşabiliyoruz."

Yetkililer, sahte içki tüketiminin körlüğe, ağır organ yetmezliklerine ve ölüme neden olabileceğini belirterek, denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Sahte İçki Vakaları Artıyor

Son yıllarda Türkiye genelinde sahte içkiden ölüm vakaları giderek artıyor. Kaçak üreticiler, metil alkolü (metanol) kullanarak içki üretiyor. Ancak metanol, zehirli bir madde olup vücutta parçalanarak körlüğe, organ yetmezliğine ve ölüme yol açabiliyor.

Kaçak içki satışlarının artmasının nedenleri arasında, yüksek vergiler nedeniyle orijinal içkilere erişimin zorlaşması ve sahte içkinin daha ucuza satılması gösteriliyor.

Yetkililer, halkı sahte içki konusunda dikkatli olmaya çağırırken, operasyonların devam edeceğini ve kaçak içki üretenlere karşı ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Kaynak : PHA