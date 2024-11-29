Küçük, yaptığı açıklamada, deprem sonrası Adıyaman'ın sadece fiziki olarak değil, ekonomik ve sosyal açıdan da büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Ekonomik toparlanma için devletin bazı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Küçük, bu kapsamda şu talepleri sıraladı:

"Mücbir Sebep Hali Uzatılmalı"

Küçük, deprem bölgesindeki iş dünyasının rahatlayabilmesi için mücbir sebep halinin uzatılmasını talep etti.

"Vergi ve Prim Ertelemeleri"

Deprem sonrası ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması nedeniyle vergi, SGK primleri, BAĞ-KUR primleri ve harç-ceza ödemelerinin ertelenmesi veya tamamen silinmesi gerektiğini belirtti.

"Yeni İstihdam ve Teşvik Paketleri"

Bölgedeki üretim sektörünü canlandırmak ve yeni girişimlerin önünü açmak için istihdam paketlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Küçük, açıklamasının sonunda devletin bu konuda bölge halkını mağdur etmeyeceğine dair umutlu olduğunu belirtti. “İnşallah devletimiz, bu süreçte insanlarımızı mağdur etmeyecek ve bölgeyi toparlamak için gerekli desteği sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA