"Adıyaman’ın Borçları Silinsin"

Karadağ, 6 Şubat depreminden sonra Adıyaman’ın büyük bir yıkıma uğradığını belirterek, “Bugün Adıyaman Sivil Toplum Örgütleri ve tüm tüccarlar, esnaflar olarak bir araya geldik. Biliyorsunuz, 6 Şubat depreminden sonra Adıyaman bir yıkıma uğradı. Bu yıkımda çok canlarımız kayboldu, memleketimiz harap oldu. Esnafımız şu anda borç batağı altında yaşıyor” dedi.

"Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasından Öte, Borçların Silinmesini Talep Ediyorlar"

Mücbir sebep halinin süresinin dolmak üzere olduğunu hatırlatan Karadağ, hükümetten sadece uzatma değil, esnafın tüm borçlarının silinmesini talep ettiklerini vurguladı:

“Bu mücbir sebep yarın sona eriyor. Biz hükümetimizden, devletimizden mücbir sebebin uzatılması değil, tüm esnafımızın borçlarının komple silinmesini talep ediyoruz.”

"Cumhurbaşkanından Beklentiler"

Karadağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güvenini dile getirerek, devletin güçlü yapısına dikkat çekti ve “Devletimize çok şükür bu konuda çok kudretli, çok güçlü, zengin bir devlet. İnşallah yarın Cumhurbaşkanımızdan önemli bir haber bekliyoruz bu borçlarının silinmesinden dolayı” dedi.

Toplantıya katılan diğer STK temsilcileri de, Adıyaman esnafının yaşadığı zorlukların göz önünde bulundurulmasını ve borçların silinmesini talep etti.

Kaynak : PHA