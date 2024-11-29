Toplantıya katılan Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, Adıyaman’a olan desteğin sürdürülmesini istedi.

“Adıyaman Tek Ses, Tek Yürek”

Toplantıda, Adıyaman’daki tüm sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa olarak mücbir sebep halinin uzatılmasını ya da borçların tamamen silinmesini talep ettiğine dikkat çeken Düşük, şunları söyledi:

"Bugün bütün sivil toplum kuruluşları Adıyaman’da tek ses, tek yürek oldu ve hep birlikte ayağa kalkarak mücbir sebep halinin uzatılmasını veya borçların tamamen silinmesini talep ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Güven

Düşük, sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenini dile getirerek tamamladı:

"Devletimiz her zaman yanımızda olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sorunu çözeceğine inanıyoruz ve Adıyaman’ı yalnız bırakmayacağına da eminiz. Teşekkür ediyorum."

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Adıyaman’ın yaşadığı zorlukların aşılması için daha fazla destek beklediklerini dile getirerek, mücbir sebep halinin uzatılması çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA