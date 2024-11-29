Geniş Katılım

Zirveye, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Necmettin Beyaz, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdülkadir Çelenk, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Kâhta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, MÜSİAD Adıyaman Başkanı Abdülkadir Kurt, SMMMO Başkanı Aziz Çelik, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış Konuşmaları İlham Verdi

Adıyamanlı 14 iş insanının sunum yaptığı etkinlik, Habitat Derneği Adıyaman Şube Başkanı Tansu Şahin ve GEN Türkiye Direktörü Hasan Basri Cihan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda, girişimcilik ekosisteminin önemi vurgulanırken katılımcılara ilham dolu mesajlar verildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, yaptığı konuşmada, başarı hikâyelerini doğrudan sahiplerinden dinlemenin gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Keleş, bu tür etkinliklerin öğrencilerin girişimcilik yolculuğuna rehberlik ettiğini ifade etti.

Girişimcilerden İlham Veren Hikâyeler

Etkinlikte, “Bir Girişimci ile Bir Gün” başlıklı videoların gösteriminin ardından iş insanları, kariyer ve girişimcilik deneyimlerini paylaştı. Öğrencilere, iş dünyasındaki fırsatlar ve zorluklar hakkında önemli bilgiler aktaran konuşmalar, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Teşekkür Belgeleriyle Son Buldu

Zirve, girişimcilere ve girişimci adaylarına teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin gençlerin gelecekteki kariyer planlamalarına önemli katkılar sunduğunu belirterek, Adıyaman Üniversitesi’ne ve iş birliği yapılan kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak : PHA